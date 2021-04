Una notte, nella hall di un hotel a Saint Vincent, ho incontrato Gigi D’Alessio che aveva fatto un concerto. Abbiamo iniziato a parlare e sono rimasto affascinato dalle storie di musica che mi raccontava, ma soprattutto… non era quello che mi avevano descritto, come un cantante napoletano di cui diffidare. Da allora ogni volta che ci sentiamo e ci vediamo non ha fatto altro che confermare quanto sia una persona fantastica e un musicista incredibile.

Mi colpisce la sua versatilità e il suo essere aperto serenamente ad ogni esperimento musicale.

Per questo non mi ha sorpreso vederlo sul palco di Sanremo quest’anno insieme a Ivan Granatino, Enzo Dong, Lele Blade e Samurai Jay cantare “Guagliune”, ma soprattutto quasi farsi da parte e lasciare questi ragazzi protagonisti. Godeva della loro felicità.

L’ho chiamato perché volevo mi raccontasse al Premiato Circo Volante del Barone Rosso Solo Flight questa esperienza. Ne è uscita una conversazione bellissima e densa. Nel montaggio ho inserito anche la ripresa di uno scherzo che Gigi mi ha fatto un anno fa.

Goditi questo video pulito e denso.

Ed ecco il testo di “Guagliune” con anche suddivise le parti cantate o rappate:

Enzo Dong:

Yeah, dove ognuno nasce giudicato, uohohoh

Molto piacere, sono Enzo Dong

Simm’e guagliune ca nun teneno paura da vita

Parlane male di Enzo Dong

Passo da cronache di Napoli a Novella Duemila

Il mio quartiere mi ha salvato la vita

Fra’, non avevo una lira

Adesso fa più paura il Covid che la malavita

Ti ricordi quando tu ridevi di me?

Ero l’ultimo della classe, mo sono primo in classifica

Ivan Granatino:

Cianno mparato a sta buono cu niente

Jamme ja’ (Jamme ja’)

Tenimme a musica e simme cuntente

Guarde cca

C’è Maradona nella fantasia

Nei ragazzini della periferia

Dalle favelas fino a casa mia

Simme guagliune cresciute miez’a via

Granatino

Gigi D’Alessio:

Guagliune, guagliune, guagliune suonn’e libertà

O sole va a durmì pe se scetà

Guagliune, guagliune, ca nascene pe nun sbaglià

Pecché a nuttata sempe adda’ passà

Lele Blade:

Ye

A 15 anne faticave 12 ore o juorno

Si jevo achedere n’euro a mammà

Fra’ me metteteve scuorno

Facev’ a musica ma sol pe passione

Sul’io senza me fermà

Nisciune rev n’occasione

E mo me trovo a essere n’idolo

Dint’e viche da città aro so nato

Mer cumpagno o cchiu’ nemico

Ma ce so abituato

E quanno a gente dice ca so fortunato

Io le rispongo c’a furtuna nu gira pe chi nun cia’ pruvato

Samurai Jay:

C’è chi si salva e invece chi scappa in cerca di un futuro

Io non abbasso la guardia, colpisco e basta

E difendo quello che ho, yeh

Perché ‘sta vita sbrana mi ha detto mamma: “metti la testa a posto”

Sto coi guagliuni in strada, nella savana

Gridando “il mondo è nostro”

Gigi D’Alessio:

Guagliune, guagliune, guagliune suonn’e libertà

O sole va a durmì pe se scetà

Guagliune, guagliune, ca nascene pe nun sbaglià

Pecché a nuttata sempe adda’ passà

Proprio tutte quante ponno sbaglià

E’ pe cheste ca n’coppe metite ce sta na gomma pe cancellà

Può levà a dint’e viche scure chisti guagliune

Ma int’o core e chisti guagliune

Maje nisciuno sti viche scure ce puà levà

[Ritornello: Gigi D.]

Guagliune, guagliune, guagliune suonn’e libertà

O sole va a durmì pe se scetà

Guagliune, guagliune, ca nascene pe nun sbaglià

Pecché a nuttata sempe adda’ passà

Guagliune, guagliune, guagliune suonn’e libertà

O sole va a durmì pe se scetà

Guagliune, guagliune, ca nascene pe nun sbaglià

Pecché a nuttata sempe adda’ passà

