Fulminacci in tour nel 2022, nei club della penisola. Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2021, nella categoria dei Campioni, Fulminacci si prepara a tornare sui palchi di tutta Italia. Il tour è in programma per il prossimo anno.

Al Festival di Sanremo numero 71 ha presentato il singolo Santa Marinella e si è classificato al 16esimo posto, su 26 artisti in gara tra i Big. Santa Marinella è stato inserito nel successivo album di inediti, Tante Care Cose. Proprio questo sarà protagonista dei live nei club attraverso i quali Fulminacci porterà la musica dal vivo al cospetto del pubblico che lo ha apprezzato sul palco del Teatro Ariston e non solo.

I biglietti per il tour di Fulminacci del 2022 saranno disponibili in prevendita online su Ticketone e Vivaticket a partire da martedì 6 aprile alle ore 11.00 e nei punti vendita fisici a partire dalle ore 11.00 di martedì 13 aprile.

Il Fulminacci Tour Club 2022 porterà l’artista a calcare il palco del Fabrique di Milano il 9 marzo. Il 10 marzo Fulminacci si esibirà a Padova, Hall, e il 16 marzo all’Estragon di Bologna. Il tour nei club proseguirà con un concerto alla Tuscany Hall di Firenze il 17 marzo.

Fulminacci sarà a Mosciano Sant’Angelo (TE) il 18 marzo per un appuntamento al Pin Up. Dopo qualche giorno di pausa, la tournée proseguirà verso Roma per uno spettacolo all’Atlantico Live il 25 marzo; a seguire è atteso un concerto al Duel di Napoli il 27 marzo, ultima delle date al momento annunciate per il tour 2022 di Fulminacci.

Fulminacci in tour nel 2022 – le date

09.03.2022 – MILANO – FABRIQUE

10.03.2022 – PADOVA – HALL

16.03.2022 – BOLOGNA – ESTRAGON

17.03.2022 – FIRENZE – TUSCANY HALL

18.03.2022 – MOSCIANO SANT’ANGELO (TE) – PIN UP

25.03.2022 – ROMA – ATLANTICO LIVE

27.03.2022 – NAPOLI – DUEL