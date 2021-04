Un altro terremoto sconvolge la Juventus. Dopo l’eliminazione dalla Champions e la sconfitta casalinga contro il Benevento, il disastro stavolta l’hanno combinato McKennie, Arthur e Dybala. I tre calciatori della Juventus sono stati sorpresi e multati dai Carabinieri al culmine di una festa in corso nel villone di McKennie.

L’intervento dei Carabinieri era stato sollecitato dai vicini disturbati dal caos e dal viavai provocati dai calciatori della Juventus e dai loro invitati in spregio di ogni normativa anti Covid-19 (leggi di più).

La Juventus è furibonda con i suoi tesserati. Dybala si è già cosparso il capo di cenere ammettendo l’errore commesso. Non basteranno queste scuse ad evitare l’ulteriore multa che la Juventus comminerà ai suoi atleti che potrebbero anche esser esclusi, per ragioni disciplinari, dal derby contro il Torino in programma nel prossimo turno di campionato.

La Juventus ha fatto davvero una pessima figura. E non è la prima volta che un tesserato bianconero ha combinato un pasticcio simile. Qualche settimana orsono era stato Ronaldo a violare la quarantena concedendosi una vacanza romantica a Courmayeur. Se a queste trasgressioni delle limitazioni imposte dal Covid-19 si aggiunge anche il maldestro tentativo di combinare l’esame d’Italiano all’Università di Perugia per Suarez il quadro diventa devastante.

La Juventus, i suoi dirigenti ed i suoi atleti sembrano esser allergici alle regole. Un atteggiamento d’impunità pessimo per la squadra più rappresentativa e vincente,almeno nei confini italici, del calcio italiano. E sui social è già partito il tam tam per chiedere che la Juventus sia anche penalizzata in campionato poichè i suoi atleti, con i loro comportamenti sconsiderati, hanno messo a rischio tanto i loro colleghi delle altre squasdre quanto la regolarità del torneo.