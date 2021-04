Un’offerta di grande appeal è presente quest’oggi su Amazon e riguarda il Samsung Galaxy S21, grazie alla possibilità di poter sfruttare un codice sconto da applicare in carrello dal valore di ben 100 euro. Stiamo parlando dell’ultimo top di gamma della casa sudcoreana, modello di base della nuova serie di flagship che potrà attirare qualche utente desideroso di avere tra le mani un device di ultimissima generazione con specifiche tecniche all’avanguardia.

Duplice promozione per il Samsung Galaxy S21 su Amazon da oggi 1 aprile

Dopo la nostra analisi di oltre due settimane fa, dunque, un’occasione davvero unica per acquistare il Samsung Galaxy S21 a condizioni favorevoli. Performance di altissimo livello lato software, fotocamera ed anche batteria, quest’ultimo aspetto non è da sottovalutare viste le problematiche emerse in passato con i top di gamma precedenti.

Offerta Samsung Smartphone Galaxy S21 5G, Caricatore incluso, Display 6.2"... Teleobiettivo da 64MP; Fotocamera frontale da 12MP; Fotocamera da...

Smartphone con Display da 120 Hz Dynamic AMOLED 2X da 6,2 pollici:...

Questo Samsung Galaxy S21 è quindi un gioiellino da non lasciarsi assolutamente scappare, soprattutto se si vuole puntare su un top di gamma affidabile ed attualmente ad un prezzo molto più conveniente. L’offerta proposta quest’oggi da Amazon è già di per sé molto interessante, visto come questo Samsung Galaxy S21 sia proposto al prezzo di 799,90 euro con un risparmio di circa 80 euro rispetto al costo precedente che era di 879 euro.

Ciò però che rende tale offerta davvero irrinunciabile è il codice sconto, GALAXYS21, che potrà essere applicato una volta inserito nel carrello tale dispositivo. In genere, durante la fase di pagamento, c’è la casella disponibile dove va inserito il codice sconto a disposizione, basterà quindi inserire quello appena evidenziato ed ecco che lo sconto totale su questo Samsung Galaxy S21 su Amazon sarà di ben 180 euro.

Vi ritroverete ad acquistare questo top di gamma sborsando la cifra di 699,90 euro, prezzo sicuramente super allettante per un dispositivo di questo genere. Parliamo di un device con display da 6,1 pollici Super AMOLED con risoluzione FHD+ e refresh rate a 120Hz. Il comparto hardware vede la presenza del processore Exynos 2100 con 8GB di RAM e la possibilità di scegliere tra il taglio da 128 o 256GB di memoria interna. Insomma sta a voi decidere se puntare o meno su tale offerta proposta da Amazon in queste ore.