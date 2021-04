Dopo i rumors di qualche settimana fa il progetto di CSI: Vegas diventa ufficialmente realtà con due teaser per il nuovo titolo del franchise. CBS ha annunciato il 31 marzo di aver dato l’ordine di produzione per una stagione della nuova serie, sequel del successo globale CSI: Crime Scene Investigation, che per sette anni tra il 2006 e il 2016 è stata la serie drammatica più seguita del 21° secolo.

Con l’annuncio dell’avvio della produzione di CSI: Vegas, CBS ha fatto sapere che le star originali di CSI William Petersen e Jorja Fox riprenderanno i loro ruoli rispettivamente di Gil Grissom e Sara Sidle e Wallace Langham tornerà nei panni di David Hodges. Inoltre entrano nel cast Paula Newsome, Matt Lauria, Mel Rodriguez e Mandeep Dhillon. Anche la star originale della CSI .

CSI: Vegas apre un nuovo capitolo delle avventure dei brillanti investigatori forensi a Las Vegas, la città in cui tutto è iniziato. Stavolta una nuova eccellente squadra è di fronte ad una minaccia esistenziale che potrebbe far crollare il Laboratorio del crimine, per questo dà il benvenuto a vecchi amici e schiera nuove tecniche per preservare e servire la giustizia a Sin City.

Kelly Kahl, Presidente di CBS Entertainment, ha presentato così il progetto di CSI: Vegas, dopo oltre vent’anni dal debutto della serie che cambiò il linguaggio dei procedural in tv imponendo il primato dell’investigazione scientifica.

Ventuno anni fa, abbiamo lanciato ‘CSI’ e abbiamo assistito in soggezione a come questa nuova serie cinematografica ha lanciato un intero genere ed è diventata un colosso rivoluzionario che ha ancora una risonanza globale oggi. Siamo entusiasti di dare il benvenuto alla prossima generazione di forensi criminali nel marchio ‘CSI’ e unirli ai personaggi leggendari del passato che ancora amiamo, tra cui gli straordinari Billy Petersen e Jorja Fox. La tecnologia nella lotta al crimine è progredita notevolmente negli ultimi anni e, in combinazione con la classica narrazione CSI, non vediamo l’ora di vedere questa nuova squadra “CSI” fare ciò che sa fare meglio: seguire le tracce.

Jason Tracey sarà produttore esecutivo e showrunner per CSI: Vegas, insieme a Uta Briesewitz che dirigerà il primo episodio. La serie sarà prodotta da CBS Studios in associazione con Jerry Bruckheimer Television e distribuita a livello internazionale da ViacomCBS Global Distribution Group.

CSI: Vegas arriverà presumibilmente nel 2022 su CBS, 22 anni dopo il debutto della serie madre che esordì nell’ottobre 2000 ed è andata in onda per 15 stagioni e 335 episodi. Vincitrice di sei Emmy Awards (39 nomination in totale), ha generato anche gli spin-off CSI: Miami (2002-2012), CSI: New York (2004-2013) e CSI: Cyber (2014-2016): nel suo complesso quello di CSI è stato uno dei franchise di serie drammatiche più visti a livello globale negli ultimi 20 anni.