Il cast e personaggi di Un Passo dal Cielo 6 – I Guardiani debutta stasera, 1° aprile, con la nuova stagione. Sono tante le novità che attendono il protagonista Francesco Neri e gli altri personaggi della fiction Rai.

A cominciare dal cambio di location: la stazione di polizia si è trasferita a San Vito di Cadore. Vincenzo e Huber si ambientano nella nuova caserma, ma sono preoccupati per Francesco Neri, che non vedono da parecchio tempo. In realtà, Francesco si è isolato da tutto e da tutti dopo la morte di Emma, l’amore della sua vita che ha sposato; malata da tempo, quell’aneurisma che la minacciava se l’è portata via. L’uomo conduce una vita serena, e ha una nuova missione: portare un branco di lupi in Slovenia, coronando il sogno della sua Emma. Ma qualcosa cambia i suoi piani: nel bosco è stato trovato del nichel e le scavatrici lo stanno sventrando; ciò provocherà un grave danno all’ambiente. La situazione si complica quando vicino alla miniera viene ritrovato il corpo di una donna in fin di vita, Dafne, e Neri vede una bambina misteriosa, vestita di bianco e coronata di fiori, una piccola ninfa tra i boschi. Francesco parte all’inseguimento, inconsapevole della nuova avventura che lo porterà a mettere in discussione quello che credeva di sapere sulla fine di Emma.

Vincenzo indaga sul tentato omicidio di Dafne mentre c’è chi si oppone; ma Nappi ha altri problemi: dopo l’abbandono di Eva, deve crescere la figlia Mela da solo. Ora accanto a lui c’è Elda, una donna precisa e puntuale, fissata con l’ecologia e padrona dell’eco-condominio in cui il commissario vive. Vincenzo deve anche avere a che fare con Carolina, una ragazza spregiudicata che si fa pagare a peso d’oro come eco consulente dai ricchi annoiati della zona. Carolina li affianca nelle loro scelte eco-friendly organizzando catering e consigliando sessioni di yoga con le capre. Proprio quando tra Vincenzo e Carolina si apre una guerra a colpi di ricatti, Elda decide di affidarle l’organizzazione del matrimonio di Manuela, l’amata sorella di Vincenzo. La donna, però, gli sta mentendo sul Antonio, il suo fidanzato apparentemente perfetto.

E poi c’è Isabella, di nuovo presa tra due fuochi: da un lato Giorgio, con cui sogna di aprire un ranch per allevare insieme i cavalli e dall’altro Enrico, misterioso e tormentato figlio del manager che sta costruendo la miniera.

Nel cast e personaggi di Un Passo dal Cielo 6, Daniele Liotti nel ruolo di Francesco Neri; Enrico Ianniello nei panni di Vincenzo Nappi; Gianmarco Pozzoli è Huber; Jenny De Nucci è Isabella.

Sono passati ben 504 giorni dall'ultima puntata.

E questa sera, finalmente, potremo riprendere da dove abbiamo lasciato! ☝️😌#UnPassoDalCielo6 #IGuardiani, da questa sera alle 21:25 su Rai1. pic.twitter.com/zszynlp54S — Un Passo Dal Cielo (@passodalcielo6) April 1, 2021

New entry, Aurora Ruffini nella parte di Dafne Mair, una misteriosa giovane donna trovata in fin di vita da Francesco. Bellissima, sembra una ninfa dei boschi, ma non abita sola: con lei c’è la figlia Laura, che si rifiuta di parlare, come se fosse cresciuta lontana dal mondo. Dafne si riprenderà ma il mistero della sua aggressione avrà risvolti imprevedibili. Carlo Cecchi interpreta Christoph, un ottantenne amico di vecchia data di Francesco. Negli anni ’90 è diventato un mito per le sue scalate in solitaria, per aver attraversato in slitta l’Antartico, per aver disceso in canoa il Rio delle Amazzoni.

Giusy Buscemi è Manuela Nappi, sorella di Vincenzo, già conosciuta nelle precedenti stagioni, ritorna tra le Dolomiti per sposarsi con Antonio. Manuela ha un sogno segreto che non ha mai avuto il coraggio di confessare a suo fratello. Anna Dalton è Elda, nuova compagna di Vincenzo, una donna molto bella, molto sana, controllante, talmente rispettosa dell’ambiente da costringere Vincenzo a un ecologismo radicale. Serena Iansiti interpreta Carolina, giovane sfrontata che metterà alla prova la pazienza di Vincenzo: e sarà questo ad attrarlo. Luca Chikovani è Enrico Costa, 18 anni, un giovane ricco che tiene a distanza i suoi compagni di scuola; dietro questa maschera da dura si nasconde un ragazzo riservato con una strana malattia.

Si intitola La bambina magica la prima puntata in onda stasera, di cui vi riportiamo la sinossi:

Una donna misteriosa, Dafne, viene ritrovata in fin di vita vicino a una vecchia miniera che sta per essere riaperta. E quando dai boschi compare una bambina, Francesco Neri e Vincenzo si vedono travolti da una vicenda molto più grande di loro che corre il rischio di distruggere la serenità della valle in cui vivono. Anche il ritorno tra i monti di Manuela, la sorella di Vincenzo, porta scompiglio e novità nella vita di Francesco.

Cast e personaggi di Un Passo dal Cielo 6 vi aspettano stasera, ore 21:25 su Rai1.