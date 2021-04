A quanto pare Netflix sta preparando la sua Narcos ispanico-brasiliana: si intitolerà Santo, il nuovo format prodotto tra Spagna e Brasile dalacasa di produzione spagnola Nostromo Pictures e definito nella sinossi ufficiale come “una serie poliziesca frenetica, un thriller d’azione e intrighi che a volte si avvicina al terrore“.

Questa nuova serie in stile Narcos sarà il racconto di una caccia all’uomo: i due protagonisti sono un poliziotto spagnolo e uno brasiliano (interpretati rispettivamente da Raúl Arévalo e Bruno Gagliasso), impegnati sulle tracce di un pericoloso e sfuggente trafficante di droga noto come “Santo”, di cui però non si conoscono nemmeno le sembianze e pare che nessuno lo abbia mai visto.

Le riprese di questa Narcos ambientata tra Spagna e Brasile inizieranno ad aprile e dovrebbero terminare prima della fine dell’anno. Creata da Carlos López (già ideatore della serie Il Principe), che firma la sceneggiatura insieme a Miguel Ángel Fernández e Gustavo Lipsztein, Santo è stata annunciata dalla direttrice dei contenuti originali per Netflix Spagna Verónica Fernández come “una produzione spagnola, ma con attori brasiliani, sceneggiatori brasiliani e registi brasiliani“.

Un trait d’union molto forte tra i due paesi in questa fiction alla Narcos che intende mescolare il tema del narcotraffico “con tutto ciò che ha a che fare con la superstizione e la religione, che è il portato di quel mondo del Brasile“. Anche le riprese si svolgeranno tra Spagna e Brasile e l’obiettivo è che questo connubio possa durare per più stagioni, con l’obiettivo preciso di far “crescere l’universo narrativo brasiliano“, ha spiegato la Fernández.

Mentre in Messico continuano le riprese dello spin-off di Narcos, per una terza stagione che non ha ancora una data d’uscita ufficiale, la nuova saga del narcotraffico ispano-brasiliana arriverà su Netflix già nel 2022.