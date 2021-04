Non porta con sé chissà quale rivoluzione, ma la beta 6 di iOS 14.5 ci dice principalmente che non ci sarà l’uscita dell’aggiornamento nella sua versione definitiva prima di Pasqua. Vanno dunque a farsi benedire anche alcune previsioni che avevamo condiviso con voi sulle nostre pagine alcuni giorni fa, se pensiamo che tutto lasciava pensare ad un upgrade stabile ormai imminente. Per nulla scontata la beta extra, che se non altro manifesta la volontà di Apple di non lasciare nulla al caso con questo nuovo pacchetto software.

Cosa ci dice la beta 6 di iOS 14.5 sull’aggiornamento in uscita

Quali sono fondamentalmente le indicazioni che abbiamo ricevuto dalla beta 6 di iOS 14.5 in vista del nuovo aggiornamento di Apple? Premesso che il rilascio in questione, segnalato dal pubblico che partecipa al programma in questione nella serata di mercoledì, avviene insieme a quello relativo a watchOS 7.4, macOS 11.4 Big Sur e tvOS 14.5, qualche dettaglio da riportare ai nostri lettori ci sarebbe. Nello specifico, abbiamo almeno un paio di elementi sui quali dobbiamo concentrarci questo giovedì.

La beta 6 dell’aggiornamento iOS 14.5 ci dice fondamentalmente che gli utenti potranno procedere anche con la ricalibrazione della batteria, nel caso in cui non dovesse funzionare come si prevede una volta portato a termine il download. Dettaglio, questo, che dovrebbe rivelarsi molto utile soprattutto per coloro che ad oggi sono in possesso di un iPhone non proprio di ultima generazione. Aggiungo che Siri non avrà più una voce femminile come predefinita, mentre in lingua inglese ci sarà qualche opzione vocale extra.

Nelle prossime ore capiremo se l’aggiornamento iOS 14.5, tramite la beta 6, riuscirà ad assicurarci qualche funzione extra, mentre sui tempi di uscita a questo punto dobbiamo spostare il mirino alla prossima settimana. Staremo a vedere se Apple riuscirà a fare questo step in tempo. Avete già provato questo pacchetto software?