Con il sorriso e un’ultima foto romantica Alvaro Soler e la fidanzata si lasciano. Ad annunciarlo è lo stesso cantautore di Barcellona in un post pubblicato su Instagram. L’artista affronta la fine della sua relazione con Sofia Ellar condividendo la notizia con i fan, senza alcun rancore né alcuna amarezza.

Una doccia fredda per i fan di Alvaro Soler, che nel 2019 aveva anche annunciato il matrimonio con la fidanzata. Le nozze erano state programmate per il 2020 ma la pandemia del Covid-19 aveva sconvolto i piani. Da quel momento, a quanto pare, il loro feeling è venuto meno fino alla rottura definitiva.

La ormai ex coppia ha condiviso lo stesso messaggio nelle rispettive bacheche, ottenendo parole di affetto e solidarietà da parte dei follower. Sono in tanti a credere che la grande hit estiva Sofia di Alvaro Soler fosse proprio ispirata alla storica fidanzata. I due stavano insieme da circa 5 anni e comunicano che il post in cui annunciano la loro rottura sarà l’ultimo messaggio sulla loro vita privata condiviso con i fan. “Vi chiediamo di rispettarlo”, scrivono entrambi.

Ecco il post:

“Carissima Famiglia,

Gli ultimi mesi non sono stati facili per noi, ma poiché siamo sempre stati onesti con voi, Sofia e io volevamo dirvi che le nostre vite andranno per strade separate. Saremo ancora quei due che hanno sfruttato al meglio ogni momento, ridendo, inseguendo i nostri sogni e sostenendosi a vicenda dentro e fuori dal palco. Sappiamo che capirete cosa stiamo passando e vogliamo ringraziarvi per tutto l’amore che ci avete sempre donato. Vi amiamo, ci amiamo e cercheremo sempre di essere la migliore versione di noi stessi in futuro. Queste parole saranno le uniche che condivideremo con voi. Vi chiediamo di rispettarlo”.

Alvaro Soler pronto a scongelarsi per l’estate

Intanto il cantautore spagnolo è pronto per ritornare in estate con un nuovo tormentone. L’appuntamento con il 2020 è mancato, ma l’artista spagnolo ha annunciato che a luglio arriverà il singolo Magia insieme alla pubblicazione del nuovo album in studio.

Molti faticano a credere che dal momento che Alvaro Soler e la fidanzata si lasciano ci sia il tempo di pensare ai tormentoni estivi, specialmente in un periodo storico in cui la pandemia del Covid-19 non molla ancora la sua presa, nonostante le prime vaccinazioni in atto in tutto il mondo. Certo è che si dovrà ancora attendere per parlare di concerti, grandi eventi estivi e spettacoli all’aperto.