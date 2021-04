Purtroppo si registrano problemi TIM oggi, in questo giovedì che ci porta alla Pasqua. Il servizio di rete non funzionerebbe per alcuni clienti dell’operatore, in particolar modo nel caso della linea fissa di casa ADSL e fibra. Le difficoltà odierne non sono proprio da sottovalutare, anche perché già abbastanza vistose nelle prime ore delle giornata.

Il servizio Downdetector mette in evidenza testimonianze di disservizi nell’ordine delle centinaia, Le prime (e parziali) difficoltà si sarebbero manifestate subito dopo le ore 9 ma la situazione è in continuo divenire e potrebbe evolversi pure come un vero e proprio down di servizio. Come già riportato, le anomalie sembrano riguardare per il momento solo il servizio di rete internet della linea fissa di casa e non quello mobile da SIM ricaricabile in abbonamento. Difficile stabilire adesso se la situazione possa evolversi anche verso un blocco della navigazione anche su smartphone e tablet.

Per il momento non ci sono feedback ufficiali sui problemi TIM di oggi 1 aprile. I canali di assistenza per chiedere supporto in caso di difficoltà restano sempre gli stessi. Di certo sarà utile contattare il 187: nel caso di un guasto legato alla propria zona già una voce automatica avviserà il cliente delle difficoltà in corso. Per chi preferisce un tipo di assistenza diversa, va segnalato il Twitter team @TIM_Official del vettore, sempre pronto a rispondere ai dubbi degli utenti anche in caso di malfunzionamenti.

Aggiornamento 10:00 – Le anomalie continuano a manifestarsi, anche se non nella forma di un vero e proprio down per i clienti. I problemi TIM oggi 1 aprile continuano ad essere legati solo al servizio di rete, in particolare per le linee fisse di casa e degli uffici e non per quelle mobili. Almeno il blocco della navigazione risulta essere ridimensionato rispetto ad un primo momento.