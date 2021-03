Young Sheldon rinnovato non per una, ma per ben tre stagioni. Ciò significa che la serie prequel di The Big Bang Theory andrà in onda almeno fino al 2024.

La comedy ha debuttato nel 2017 e attualmente la rete CBS sta trasmettendo la quarta stagione. Il network americano, che per dodici anni ha mandato in onda The Big Bang Theory, ha riposto la piena fiducia nel nuovo progetto del creatore Chuck Lorre, che racconta l’infanzia del personaggio di Sheldon Cooper, interpretato nella serie originale di Jim Parsons.

Il triplo rinnovo non è una novità per Young Sheldon: nel 2019, la CBS lo aveva confermato per altre due stagioni.

“Sotto la guida abile di Chuck Lorre e Steve Molaro, questo cast eccezionale e questi scrittori di talento hanno davvero dato vita a dei personaggi meravigliosi”, ha dichiarato Kelly Kahl, presidente di CBS Entertainment. “Young Sheldon domina il panorama delle commedie trasmesse da oltre 2,5 milioni di spettatori ed è il fulcro di un’apprezzata programmazione di commedie del giovedì su CBS. L’umorismo, il calore e il cuore emanati dalla famiglia Cooper sono un innegabile gancio per i milioni di fan che si sintonizzano ogni settimana. Siamo entusiasti di vedere cosa ci riserveranno le prossime tre stagioni.”

Young Sheldon racconta l’infanzia di Sheldon Cooper (Iain Armitage) con la sua famiglia in Texas durante gli anni Ottanta. Bambino prodigio, mente geniale, Sheldon non è compreso a pieno dalla sua famiglia mentre cerca di trovare il suo posto nel mondo. Oltre al giovane Armitage, Jim Parsons è il narratore della serie, dove recitano anche Zoe Perry, Lance Barber, Annie Potts, Montana Jordan, Raegan Revord e Matt Hobby.

Secondo la CBS, la serie tv ha raggiunto una media di 9,6 milioni per episodio. Chuck Lorre, Steven Molaro, Parsons e Todd Spiewak sono i produttori esecutivi con la Chuck Lorre Productions, Inc., in associazione con Warner Bros.Television.

Con Young Sheldon rinnovato, la CBS, orfana del successo di The Big Bang Theory, ha trovato la sua nuova gallina dalle uova d’oro.