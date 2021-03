In arrivo un nuovo docufilm su Amy Winehouse che questa volta offrirà una visione inedita della grande assente del soul. Sono passati 10 anni dal quel tragico 23 luglio quando la star britannica fu ritrovata senza vita nella sua camera da letto, una morte inaspettata e che ha scatenato speculatori e maldicenze, specialmente per il fatto che avesse 27 anni come le grandi rockstar della storia.

Il nuovo docufilm su Amy Winehouse

Nel nuovo docufilm su Amy Winehouse non si parlerà soltanto del suo talento, dei suoi dischi e della sua anima fragile e ribelle. Il ricordo dell’artista scomparsa sarà affidato alle persone a lei più vicine, ma il focus sarà particolarmente concentrato sulla madre Janis. Verranno fuori, secondo le prime indiscrezioni, aspetti personali di Amy Winehouse finora rimasti offuscati dalla celebrazione del mito. La madre si è espressa sul progetto:

“Non credo che il mondo conoscesse davvero Amy, quella che ho cresciuto, e non vedo l’ora di aver l’opportunità di far capire meglio le sue radici e permettere di entrare davvero in profondità di quella che era la vera Amy”.

Amy Winehouse: 10 Years On

Amy Winehouse: 10 Years On, questo il titolo del nuovo docufilm su Amy Winehouse, è stato commissionato dalle emittenti britanniche BBC Two e BBC Music e andrà in onda a 10 anni dalla scomparsa dell’artista. Grande entusiasmo è stato espresso da Dov Freedman, produttore esecutivo della Curious Film che ha dichiarato:

“Amy era una vera icona musicale e non potevamo essere più orgogliosi di aiutare le persone più vicine a lei a raccontare la sua storia, dieci anni dopo la sua morte”.

Il risultato sarà un docufilm al femminile sulla popstar che oggi manca tantissimo nella scena mainstream e che con soli 2 album in studio ha rivoluzionato il panorama internazionale elevando il soul e la black music a una nuova dimensione, più vicina al grande pubblico e non circoscritta ai soli appassionati del genere.

Per il momento del nuovo docufilm su Amy Winhouse non esiste trailer né data di uscita, ma le aspettative sono già altissime e sicuramente si avranno altri dettagli a breve, specialmente sulla possibilità di visionare Amy Winehouse: 10 Years On anche dall’Italia per assistere alla nuova e necessaria celebrazione di un grandissimo talento e di una grande rivoluzionaria.