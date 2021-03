Un canale dedicato a Vikings? Un sogno per i fan della serie storica che ora diventa realtà. In attesa di vedere la seconda parte della sesta e ultima stagione, Sky Atlantic celebra uno degli show più amati degli ultimi anni con un channel apposito.

In onda dal 2013 su History, il dramma in costume è ambientata nel IX secolo. Le vicende si svolgono principalmente tra la Scandinavia e le isole britanniche, e la storia racconta in chiave romanzata le avventure del guerriero vichingo Ragnarr Loðbrók, della sua famiglia, e altri personaggi realmente esistiti. La sesta stagione, composta da 20 episodi, è stata suddivisa in due tranche.

Da giovedì 1° aprile, Sly Atlantic+1 diventa un canale interamente dedicato allo show creato da Michael Hirst; gli abbonati potranno guardare tutte le stagioni complete e darsi al ripasso (oppure i nuovi fan potranno iniziarla da capo), aspettando l’ultima tranche di episodi che daranno l’addio al mondo dei vichinghi. Il canale sarà attivo fino a giovedì 8 aprile.

Ma le novità non finiscono qui: gli episodi saranno disponibili on demand. La seconda parte della sesta stagione di Vikings, la 6B, è attesa su Sky Atlantic il 7 aprile.

Nel cast della serie tv troviamo Katheryn Winnick nei panni di Lagertha, prima moglie di Ragnar Lothbrok, madre di Bjorn, ma anche Regina di Kattegat per un certo periodo; Alexander Ludwig è Bjorn la Corazza, che nella sesta stagione ritroviamo di nuovo Re di Kattegat prima di essere scalzato da Harald, che riesce finalmente a diventare re di tutti i norreni; Alex Høgh è Ivan il Senz’Ossa; Marco Ilsø interpreta Hvitserk; Jordan Patrick Smith è Ubbe; Danila Kozlovsky è Oleg il Profeta; John Kavanagh è Indovino; Peter Franzén è Harald Bellachioma. New entry di stagione, Eric Johnson nei panni del condottiero normanno Eril il rosso; Georgia Hirst interpreta Torvi; Ragga Ragnars nei panni di Gunnhild; e Ray Stevenson che interpreta Othere.

Pronti a dire addio a Vikings? L’appuntamento è per il 1° aprile con il ripasso della serie, e poi dal 7 con gli ultimi 10 episodi.