Da aprile torna in onda Grey’s Anatomy 17 su Sky, con la programmazione della seconda parte di stagione che inizia dal settimo episodio inedito in Italia.

La programmazione di Grey’s Anatomy 17 su Sky

Il ritorno di Grey’s Anatomy 17 su Sky, in prima visione assoluta per l’Italia, è fissato per martedì 20 aprile alle 21.50 sul canale Fox (n. 112), insieme alla ripresa della quarta stagione dello spin-off Station 19, anch’esso in prima tv.

Grey’s Anatomy 17 su Sky con Station 19 4

Le due serie di Shonda Rhimes tornano insieme nel palinsesto del mercoledì di Fox con una prima serata interamente dedicata a Station 19 4 e Grey’s Anatomy 17 su Sky. Si parte alle 21.10 con lo spin-off sui pompieri di Seattle e si prosegue con il medical drama piu longevo della tv: una programmazione che ricalca quella americana di ABC, in cui le due serie vanno in onda in quest’ordine perché le loro trame sono quasi sempre integrate, con casi ed emergenze raccontati nella loro evoluzione dall’intervento dei soccorritori della Stazione 19 a quello successivo dei medici del Grey Sloane Memorial Hospital.

Grey’s Anatomy 17 su Sky dal 20 aprile 2021

Come mostra la guida tv di Fox, la ripartenza di Station 19 e Grey’s Anatomy 17 su Sky è fissata per martedì 20 aprile, rispettivamente con gli episodi 6 e 7 delle stagioni in corso delle due serie.

In particolare, si tratta di episodi strettamente connessi, forse il crossover più importante tra le due serie finora, visto che la trama parte in Station 19 4×06 con Andrew DeLuca e sua sorella Carina sulle tracce della trafficante di esseri umani Opal e prosegue in Grey’s Anatomy 17×07 col ricovero dello specializzando in ospedale per le conseguenze di quell’inseguimento (qui trama e promo). Anche per chi non segue normalmente Station 19, in questo caso è preferibile guardare l’episodio insieme a Grey’s Anatomy 17 su Sky proprio per la trama strettamente consequenziale, oltre che per la forte caratterizzazione dei personaggi dei fratelli DeLuca nell’episodio dello spin-off.

Station 19 e Grey’s Anatomy 17 su Sky

La programmazione delle due serie continuerà ogni martedì sera in prima visione assoluta con un episodio di Station 19 4 seguito da uno di Grey’s Anatomy 17 su Sky, canale 112, a distanza di circa un mese dalla rispettiva programmazione americana. Una seconda parte che si preannuncia ricca di sorprese per il medical drama, coi ritorni in scena già annunciati dei personaggi di April e Lexie ed altri che potrebbero essere previsti per il finale di stagione. Per la messa in onda in chiaro di questa stagione del medical drama su La7, invece, bisognerà attendere come sempre il palinsesto del prossimo autunno.