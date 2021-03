Tra i tanti argomenti trattati dal mondo del giornalismo in questi giorni, uno è senza ombra di dubbio tralasciato, se pensiamo che da tempo nessuno si occupa di riapertura calcetto qui in Italia. In attesa che sul fronte decreti si muova qualcosa, qualche considerazione in più rispetto al nostro ultimo articolo si può fare. Due gli aspetti che dobbiamo analizzare oggi 31 marzo, nel tentativo di comprendere come possano evolvere le cose ad aprile e maggio per tante attività coinvolte nel settore.

Riapertura calcetto e dichiarazioni di Draghi su aprile

Anche nel caso in cui dovessimo fare apprezzabili passi in avanti in termini di contagi (in discesa) e vaccinazioni (in crescita), appare quasi impossibile che si possa avere una riapertura calcetto parziale ad aprile. Per “parziale”, intendo lo scenario che per alcuni si potrebbe configurare in zona arancione, essendo quella gialla quasi utopistica nel mese che stiamo per affrontare. Stando almeno alle dichiarazioni di Draghi. Dunque, al più in alcune regioni potremo procedere con allenamenti individuali all’interno di campi da calcio, evitando il contatto fisico tra le persone e l’utilizzo degli spogliatoi.

La riapertura calcetto in Inghilterra fa ben sperare

L’altro aspetto che a mio modo di vedere va preso seriamente in considerazione si riferisce all’Inghilterra. In questi giorni, infatti, nel Regno Unito abbiamo assistito alla riapertura calcetto e degli sport all’aperto. Al contrario di quanto avvenuto in Italia la scorsa estate, infatti, qui la decisione del governo ha portato allo sblocco di queste attività ancor prima delle palestre al chiuso. Non possiamo escludere, dunque, che anche in Italia si possa seguire il medesimo percorso.

Inutile dire che vi terremo aggiornati appena ci saranno ulteriori novità sulla riapertura calcetto in Italia, auspicando che maggio possa essere un mese importante sotto questo punto di vista per il nostro Paese.