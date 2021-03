Ci sono alcuni aggiornamenti importanti da prendere in esame per quanto riguarda il bonus cultura 2021 dedicato ai nati nel 2002. In particolare, una vera e propria svolta ci sarà a partire da domani 1 aprile, considerando che questa forma di supporto ai giovani è stata prorogata a quest’anno coi recenti decreti. Dunque, dopo aver esaminato nei mesi scorsi qualche problema segnalato qua e là dagli utenti con 18app, come forse ricorderete tramite un articolo pubblicato lo scorso anno, oggi tocca un po’ rinfrescare le conoscenze dei nostri lettori.

Cosa sappiamo sul bonus cultura 2021 ai nati nel 2002 per richiederlo con 18app

Dunque, facciamo un po’ il punto della situazione a proposito del bonus cultura 2021 ai nati nel 2002, soprattutto per tutti coloro che intendono richiederlo con 18app nel corso delle prossime settimane. L’agevolazione consiste in una sorta di carta prepagata dal valore di 500 euro, che gli aventi diritto possono sfruttare con numerosi prodotti. Mi riferisco agli abbonamenti ai giornali, senza dimenticare biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche. Fino ad arrivare agli spettacoli dal vivo, libri ed ovviamente ai corsi di formazione.

Detto questo, tutti coloro che intendono chiedere il bonus cultura 2021, dovranno registrarsi a partire da domani 1 aprile fino al 31 agosto 2021 al sito 18app. Ricordate che, per procedere, dovrete per forza di cose disporre delle vostre credenziali SPID. Insomma, una svolta molto importante, considerando il fatto che fino a qualche settimana fa non era per nulla scontata l’estensione dell’agevolazione a coloro che sono nati nel 2002. Dettaglio non di poco conto per il pubblico italiano che rientra nel discorso.

Gli acquisti tramite il bonus cultura 2021 possono essere effettuati nei negozi fisici o online. Nel primo caso, occorre esibire in negozio il buono stampato, o in alternativa la versione digitale da salvare in pdf sul proprio smartphone. Per le transazioni online, i nati nel 2002 dovranno invece utilizzare il codice ad otto cifre che troveranno nella propria area utenti all’interno del sito INPS.