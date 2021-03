In casa Napoli continua a piovere sul bagnato per quanto riguarda la questione infortuni. Purtroppo, il portiere David Ospina e il regista Diego Demme devono fare di nuovo i conti con l’infermeria: il colombiano ha rimediato un’infrazione del quarto dito della mano sinistra durante l’allenamento di martedì, mente l’italo-tedesco ha accusato un’infiammazione al tendine tibiale posteriore della gamba sinistra. Stando agli aggiornamenti riportati dall’edizione giornaliera del ‘Corriere dello Sport’, in sintesi entrambi gli azzurri salteranno senza ombra di dubbio la prossima sfida contro il Crotone in programma sabato 3 aprile alle ore 15.00 presso lo stadio Diego Armando Maradona, match valido per la 29esima giornata di Serie A.

Dopo la gara contro la compagine calabrese ed alla vigilia della delicata e importante sfida contro la Juventus (in programma all’Allianz Stadium mercoledì 7 aprile e valida per il recupero del girone di andata rinviato per casi Covid), il portiere si sottoporrà ad un provino per capire se effettivamente potrà considerarsi del tutto recuperato. Il centrocampista, invece, giocherà quasi sicuramente a Torino, e quindi sarà da ritenersi arruolabile. Una brutta ed ennesima batosta per mister Gennaro Gattuso, che si ritrova dinanzi ad ulteriori problemi di formazione. La sfortuna non sembra voler lasciare tranquillo il tecnico ex Milan. Pronto a difendere la porta azzurra il promettente Alex Meret, mentre a centrocampo uno tra Bakayoko ed Elmas andrà in supporto di Fabian Ruiz e Piotr Zielinski.

Il programma per il Napoli si prospetta abbastanza fitto di impegni: tre partite da giocare in soli otto giorni per provare l’assalto finale alla conquista di un posto in classifica che varrebbe la partecipazione all’edizione 2021-2022 di Champions League. Gli azzurri ospiteranno in casa il Crotone, per poi prepararsi per le due trasferte di Torino contro la Juve e di Genova contro la Sampdoria. Un trittico di gare fondamentali per il destino della stagione della compagine partenopea.