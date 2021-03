Leonardo 2 ci sarà, ormai è certo. La possibilità dell’arrivo di una seconda stagione era stata già paventata nella conferenza stampa di lancio della serie di Rai1 ma adesso nuovi dettagli sono arrivati proprio dal patron di Lux Vide, Luca Bernabei. Il produttore non solo ha confermato il sequel della serie ma anche i primi dettagli sulla trama che racconteranno un Leonardo inedito. Ma le novità rivelate non sono solo queste ma anche quelle relative all’arrivo di nuovi progetti su altre figure del Rinascimento a cominciare da Michelangelo: “Vorrei fare una serie tv su Michelangelo e il suo rapporto con il Papa durante la realizzazione del Giudizio Universale nella Cappella Sistina”, ha rivelato Bernabei ai microfoni di Radio Zeta.

Ad annunciarlo ufficialmente, ai microfoni di RTL 102.5, è stato l’amministratore delegato di Lux Vide in un’intervista rilasciata nelle scorse ore proprio in relazione al successo della serie dedicata al genio toscano. In particolare, Luca Bernabei ha spiegato: “Ci sarà una seconda stagione che racconta di un Leonardo segreto a Roma. Le prime due puntate hanno avuto un boom di ascolti e siamo super felici e non era scontato con una cosa che parlava di arte e cultura ed è la dimostrazione che si possono raccontare belle storie importanti anche per il grande pubblico, se gli offri belle cose, il pubblico le guarda”.

Si, lo sappiamo. È dura dover aspettare una settimana per i prossimi episodi di #Leonardolaserie 🤦🏻

Grazie per averci seguito!#Rai1 #Leonardo pic.twitter.com/jDu9zxSoUu — Rai1 (@RaiUno) March 30, 2021

Su quest’ultimo punto ci sono molti che hanno qualcosa da ridere sempre più convinti che questa versione romanzata sia molto meno interessante di quella che è stata la vera vita di Leonardo. Su questo punto ci torneremo sicuramente visto che il malcontento aumenta settimana dopo settimana ma, per il momento, non possiamo far altro che pensare, temere o sognare quello che questo significa per questa prima stagione. Come si concluderà Leonardo? Quali sono i temi che rimarranno aperti tanto da gettare le basi per una seconda stagione?