Prosegue la mia “missione” di segnalare tanti artisti incredibilmente validi che non hanno spazio su media o radio. Sul mio canale Telegram oltre a postare brani musicali raccontati ho anche creato una sorta di “rivista” chiamata ASCOLTAMI! dove, nei commenti, tutti possono inserire il proprio videoclip o brano musicale. Poi scegliamo quelli con cui collegarci nelle dirette WE HAVE A DREAM del martedì sera. Li intervisto e mostro il loro video. In seguirò, come sto facendo adesso, isolo la loro partecipazione e la pubblico qui su OptiMagazine. In seguito alcuni di loro si esibiranno live nel mio Premiato Circo Volante del Barone Rosso.

Ecco i tre progetti che propongo oggi:

JAMBOW JANE, una famiglia italo-brasiliana al completo, più un amico batterista, che suonano insieme. Fanno concerti e hanno realizzato un video divertente, girato tra il Brasile e Riva del Garda, dove adesso vivono.

CARLOTTA CIAMPA, una ragazza romana che inizia suonando il pianoforte e solo di recente ha deciso di scrivere canzoni e cantare. Vanta collaborazioni internazionali e, dopo l’intervista, mostriamo il suo nuovo video “Lo strabismo della signora Venere”

ARCANA OPERA, gruppo hard rock nato in Veneto dall’idea di Alexander Wyrd di Vicenza. Video girato nel bosco con chitarre elettriche tra mistero e caverne.

JAMBOW JANE

I Jambow Jane sono un gruppo composto da una famiglia italo-brasiliana di 5 persone + 1 amico.

Con più di 200 concerti in svariate località, la band vanta di essere stata nominata “best Italian blues band” nel 2018, nonostante il “blues” non sia il genere principale della band. Da questa vittoria, tuttavia, ne è conseguita l’esibizione in apertura al concerto di Steve Hackett, in occasione del Pistoia Blues Festival 2018. Nel 2019 la band si esibisce anche durante il prestigioso Musica Riva Festival, che accoglie ogni anno artisti illustri da ogni parte del globo.

Oltre a ciò, la band ha intrapreso alcune tournée, sia sul suolo europeo, in particolare Germania e Olanda, sia sul continente Sudamericano, in particolare in Brasile. Durante quest’ultima, i Jambow Jane hanno condiviso il palco con un famoso cantautore degli anni ‘70, Walter Franco, purtroppo deceduto a fine 2019. Infine, la band ha esperienza con situazioni di concerti privati, a cui hanno partecipato più volte. Più recentemente, sono stati incaricati di intrattenere la serata in occasione del Capodanno 2020, riscuotendo particolare successo. A marzo 2020 il gruppo ha partecipato al programma di Sky TV Italia’s Got Talent dove ha ottenuto gli ambiti 4 sì dai giudici.

La band spazia da un repertorio acustico ad uno rock. Il genere con cui si esprimono maggiormente è il pop-rock, ma i Jambow Jane hanno esperienze multiple con diversi generi musicali, nonostante puntino maggiormente sulle esperienze di stampo pop-rock o puramente incentrate sul loro repertorio. Ad ogni modo, la versatilità dei musicisti e dei cantanti del gruppo, a livello di sonorità e di timbri vocali, rende la band camaleontica e credibile in tutte le sue versioni. Ciò dimostra la grande capacità di adattamento dei Jambow Jane e costituisce un grande vantaggio per chi organizza eventi. Il grande punto di forza della band sta proprio nei live. I concerti Jambow Jane sono caratterizzati da una forte componente emotiva e di pura energia, garantendo la creazione di un ambiente di interazione con il pubblico. Lo spirito è quello della magia della musica live, che puntualmente regala al pubblico inaspettate e sorprendenti improvvisazioni. Ovunque la band sia già passata, il pubblico ha saputo cogliere quest’energia e trasformarla in momenti indimenticabili.

Il gruppo è composto da:

– Marcelo Oliveira Prada – basso e voce

– Nick Petricci – batteria e cori

– Julio Oliveira Prada – chitarra solo

– Beatriz Oliveira Prada – voce e percussioni

– Flavio Antonio Prada – chitarra e voce

Marly Kerpe Prada – testiere

CARLOTTA CIAMPA

Carlotta Ciampa (1994, Roma), cantautrice e pianista, inizia a suonare pianoforte a 5 anni e in adolescenza intraprende i suoi studi al Conservatorio Santa Cecilia, dove studia tutt’ora. Nel 2012 suona all’Auditorium Parco della Musica di Roma nella Sala Santa Cecilia al Lang Lang Fest insieme ad altri 100 pianisti italiani scelti per suonare con il celebre pianista cinese in un’orchestra di pianoforti. Suona inoltre al Festival di Halle in Germania all’Euromusic e a Londa al BIMF Festival in collaborazione con la Royal Academy of Music. In quest’occasione ha modo di conoscere e lavorare insieme a Ian Brown, docente della Royal. Anche in Italia suona in giro per le regioni con diverse associazioni di musica classica (Umbria Classica, Napoli Nova, Mezzogiorno Musicale). Carlotta coltiva da sempre il suo amore per il canto e a 18 anni si avvicina, per una breve parentesi della sua carriera, alla musica lirica. Dal 2020 mette al primo piano rispetto al pianoforte, il suo essere cantautrice, difatti Il 26 ottobre 2020 esce il suo primo singolo, “Ogni singolo giorno di noi”. Il relativo videoclip viene pubblicato il 3 novembre 2020 per la regia di Daniele Barbero. Il 1 dicembre 2020 esce “Lo strabismo della signora Venere” e il 3 dicembre il suo videoclip, sempre per la regia di Barbero. Infine il 29 Gennaio è uscita Anna Maria.

ARCANA OPERA

Il progetto Arcana Opera nasce nel 2009 dall’idea di Alexander Wyrd, un cantautore della provincia di Vicenza. Si impegna da subito nella ricerca di componenti capaci di comprendere la profondità del messaggio trasmesso dai testi, e di tradurlo in musica. Prendono vita così i primi brani: il genere spazia tra il gothic e il dark, con una spiccata vena esoterica, fino a sfociare nel folk e nel cantautorato italiano, caratterizzato da testi ermetici ed onirici.

Il peculiare insieme di generi e sonorità, costruito grazie all’indiscutibile coinvolgimento e allo studio attento di ogni dettaglio, si può riassumere con la parola “Noir”, concetto che descrive perfettamente il progetto di Arcana Opera, sia in termini musicali che stilistici. Nel 2010 il progetto approda nel circuito locale e il gruppo comincia ad esibirsi live, così dopo numerosi successi e il conseguente consenso del pubblico, nel 2012 si effettuano le prime registrazioni in studio. Il primo album viene così pubblicato nel luglio del 2013, edesordisce clamorosamente al Ferrock Festival di Vicenza. La band si fa subito notare, grazie anche all’esperienza pluriennale dei componenti, e i live si fanno presto regolari e frequenti.

Nel 2013 viene, così, pubblicato il primo album “Arcana Opera” Tra il 2013 e il 2014 viene firmato il contratto con l’etichetta Nemeton Records, con la quale nel 2015 pubblicano “De Noir”. Nel corso degli anni, prendono parte al Dragonfest tour, al Fosch Fest, al Sinistro Fest, al Malpaga e ad altri festival “open air” oltre che esibendosi live in tutta Italia e all’estero. Nel 2019 esce il singolo “L’orso” ed attualmente la band sta lavorando al nuovo album.

