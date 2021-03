Arrivano in queste ore nuovi riscontri per gli utenti che hanno deciso di restare con il proprio Huawei P20 in questi mesi, nonostante siano trascorsi ormai tre anni dalla commercializzazione di questa serie. Se da un lato pare non ci siano spiragli per potersi imbattere nel tanto invocato upgrade con EMUI 11, al di là delle informazioni condivise sul nostro magazine pochi giorni fa che non chiudono la porta definitivamente sotto quel punto di vista, al contempo abbiamo una nuova patch. Già, perché assicurare continuità a questi modelli resta una priorità.

Occhio al nuovo aggiornamento 188 per Huawei P20

In attesa di capire se ci possano essere colpi di scena sul tema che abbiamo appena toccato, è fondamentale analizzare più da vicino il nuovo aggiornamento 188 per Huawei P20. Grazie ai primi dettagli che sono stati resi disponibili da una fonte come Huawei Central, ad esempio, sappiamo che si tratti del pacchetto software di gennaio. Presupposto fondamentale dal quale partire oggi 31 marzo, in quanto difficilmente andremo oltre il solito intervento sul fronte sicurezza come si potrà facilmente immaginare.

Andando più in profondità nella questione, sappiamo anche che con questo aggiornamento, il colosso cinese ha aggiunto tra le altre cose icone di download rapido per le applicazioni Education Center e Link Now. Almeno stando al changelog ufficiale che alcuni possessori della serie Huawei P20 stanno mostrando sui social in queste ore. Inutile dire che l’occasione sia stata utile anche per introdurre ottimizzazioni per la stabilità del sistema, in modo da far funzionare il telefono in modo più fluido.

Dunque, Huawei si prende ancora cura dei suoi vecchi dispositivi e in queste ore sta inviando ulteriori miglioramenti della sicurezza, nonostante sia trascorso molto tempo dal loro esordio sul mercato. Il caso di Huawei P20 evidenzia il cambio di rotta sotto questo punto di vista.