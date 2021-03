Il prezzo della Xiaomi Mi Band 5 su Amazon raggiunge un minimo storico mai toccato fino a questo momento. Potrebbe essere dunque davvero il momento ideale per procedere all’ordine del proprio fitness tracker, magari provvedendo o concedendosi un regalo di inizio primavera.

La settimana che stiamo vivendo è iniziata, proprio lunedì scorso, con un evento Xiaomi in cui sono stati presentati diversi smartphone tra cui lo Xiaomi Mi 11 Ultra. Accanto ai telefoni di nuova generazione, è stato lanciato anche la nuovissima Xiaomi Mi Band 6. Quest’ultima ha alcuni punti a favore rispetto al modello precedente come il saturimetro, un display più esteso e una maggiore capacità di monitorare diversi tipi di allenamenti (manca invece ancora all’appello il supporto NFC). La soluzione nuova di zecca sarà in vendita dalle nostre parti e anche su Amazon non prima di fine aprile (al costo già preannunciato di 49,90 euro). Un primo segnale evidente del lancio appena avvenuto è rappresentato appunto dal ribasso a cui viene sottoposto appunto la Band 5.

Chi acquista oggi 31 marzo la Xiaomi Mi Band 5 su Amazon spenderà solo 26,90 euro, dunque neanche 27 euro. Un bel taglio rispetto al costo iniziale del fitness tracker uguale a 39,90 euro. La versione in promozione è solo nella colorazione nera, dunque senza cinturini intercambiabili che comunque possono essere acquistati a parte. Ancora, il modello è quello globale senza saturimetro, assistente Alexa e NFC (in vendita al contrario in Cina). Occhio solo ai tempi di consegna della spedizione non proprio immediati, visto che il pacco non arriverà prima del prossimo 12 aprile.

Offerta Xiaomi Mi Band 5 Smart Activity Bracelet, Activity Monitor, Fitness... Ampio schermo da 1,1 "con chiamate a colori dinamici, messaggi e...

Fino a 11 modalità sportive, supporta i vogatori di yoga, modellando...

Probabilmente nelle prossime settimane assisteremo ancora a qualche sconto interessante per la Xiaomi Mi Band 5 su Amazon. Più che normale, visto l’imminente avvento della versione successiva che almeno per un po’ sarà a disposizione a prezzo pieno. Chi non è interessato ad un display più grande e neanche alla funzione saturimetro farebbe bene, magari, ad approfittare delle attuali promozioni.