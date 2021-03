Domani è il giorno del pesce d’aprile 2021, giornata dedicata agli scherzi per antonomasia, e che per tradizione rispetteremo anche in tempi di pandemia. Ci sono tanti modi peer augurare buon pesce d’aprile 2021 ad amici e parenti, come le frasi e le foto da inviare su Facebook o WhatsApp. Se avete un po’ di tempo a disposizione potreste anche fare qualche scherzo per il 1 aprile, prendendo magari spunto dai video che vi alleghiamo a seguire, in cui sono illustrati le migliore burle da organizzare per la speciale ricorrenza.

Partiamo dalle frasi di buon pesce d’aprile 2021, perfette da inviare sui social o sulle piattaforme di instant messagging. Potrete raggiungere in pochi secondi le persone a voi care, comprese quelle che purtroppo non possono essere fisicamente con voi per via delle restrizioni vigenti. Naturalmente l’intento è quello di strappare un sorriso, anche con ilarità e qualche battutina sarcastica, quindi che nessuno si offenda, premettetelo:

– Questa è la gionata mondiale della connessione veloce e gratis per tutti: finalmente anche il tuo cervello per un giono potrà essere connesso!



– Tu hai sensualità, hai stile, hai intelligenza; tu hai la bellezza, hai fascino, hai un cuore grande, e io… Io ho sbagliato numero! Scusami tanto!



– Queste note musicali per dirti, in questo giorno così speciale… Do: dolcemente ti amo. Re: relativamente ti amo. Mi: misteriosamente ti amo. Fa: favolosamente ti amo. So: solamente ti amo. Si: sinceramente ti ho preso in giro!



– Vodafone informa: dal 1° aprile il tuo piano tariffario cambierà e non potrai più usufruire del servizio WhatsApp. Avvisa i tuoi contatti che possono iniziare i festeggiamenti, finalmente non riceveranno più i tuoi messaggi senza senso. Pesce d’Aprile.



– Siete bellissimi senza filtri.

Pesce d’aprile.

(Nicks981, Twitter)

Non potevano mancare le foto per il pesce d’aprile 2021, molto sfiziose e divertenti, particolarmente adatte per stemperare la tensione di questi momenti difficili. Potete stare certi che farete un figurone: cosa c’è di meglio di un’immagine ricevuta da una persona speciale?













Infine, come vi avevamo promesso, ecco i video di cui vi avevamo sopra parlato, da prendere d’esempio per gli scherzi da fare il 1 aprile, che quest’anno coincide con il giovedì santo. Potrete veramente inventarne di ogni, impiegando poco tempo e risorse per far risplendere una giornata noiosa. Mettetevi subito all’opera, e fateci sapere se la vostra burla è riuscita e come ha reagito la vittima.