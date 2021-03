Il produttore asiatico ha iniziato a distribuire la patch di sicurezza di aprile 2021 a bordo dei Samsung Galaxy S21, procedendo poi a fare altrettanto per i Note 10. L’ultima release ha raggiunto adesso anche i Samsung Galaxy S10 in alcuni mercati. Come riportato da ‘SamMobile‘, l’impegno profuso dal colosso di Seul sta davvero impressionando tutti, a maggior ragione per quanto riguarda i dispositivi più vecchie e specie considerando che aprile 2021 non è ancora arrivato. L’aggiornamento in questione porta il firmware alla versione G97xxXXU9FUCD, che è ora disponibile a bordo dei Samsung Galaxy S10, S10+ e S10e in Svizzera e nei Paesi Bassi.

Oltre alla patch di sicurezza di aprile 2021, possiamo aspettarci che la build apporti anche correzioni di bug e miglioramenti della stabilità generale. Manca ancora il changelog ufficiale, ragion per cui non ci è possibile addentrarci troppo nei dettagli (che non mancheremo di fornirvi non appena possibile). L’upgrade verrà senz’altro implementato sugli smartphone della serie Samsung Galaxy S10 in altri mercati nei prossimi giorni. Se possedete uno dei Samsung Galaxy S10, S10+ e S10e (magari importato da uno dei due Paesi sopra menzionati), provate a verificare manualmente la disponibilità dell’aggiornamento G97xxXXU9FUCD con la patch di sicurezza di aprile 2021 seguendo il percorso ‘Impostazioni > Info sul dispositivo > Aggiornamento software > Scarica e installa‘. L’installazione non comporterà la perdita dei vostri dati, di cui si raccomanda comunque di effettuare un backup preventivo, da poter ripristinare all’occorrenza.

La serie dei Samsung Galaxy S10 ha ricevuto la One UI 3.1 il mese scorso, a dimostrazione di quanto il colosso di Seul stia sul pezzo, senza mai perdere un colpo (non si può dire il contrario). Se avete qualche domanda da fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.