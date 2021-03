Doveva essere uno dei grandi titoli di Amazon per il 2022, ma la serie sul fondatore di Zara, Amancio Ortega, non vedrà più la luce. Dopo sei mesi di pre-produzione, a sorpresa, il progetto di una serie biografica sul creatore della catena di abbigliamento low coast spagnola diffusa in tutto il mondo è stato archiviato, nonostante il grande clamore con cui era stato presentato lo scorso ottobre.

La piattaforma e i produttori coinvolti nella creazione della serie sul fondatore di Zara hanno annunciato che il format è stato cancellato, nonostante l’intenzione di raccontare la storia di Ortega avesse radici lontane nel tempo e sebbene l’impegno congiunto per realizzarlo sia durato diversi mesi.

“Abbiamo concordato congiuntamente di non continuare con la produzione della serie sul fondatore di Zara“, hanno fatto sapere le società di produzione coinvolte, che avevano opzionato i diritti del libro Questo è Amancio Ortega. L’Uomo che ha Creato Zara di Covadonga O’Shea, per basare su di esso il soggetto della fiction. Secondo El Paìs, sia Ficción Producciones SL che avrebbe dovuto realizzare la serie, sia il produttore e distributore Amazon non hanno voluto dichiarare le ragioni che li hanno portati ad annullare il progetto.

Al momento dell’annuncio della serie sul fondatore di Zara, gli sceneggiatori avevano dichiarato di aver inseguito per ben sei anni l’idea di realizzare una fiction che raccontasse l’enorme ascesa di un piccolo commerciante di umili origini, “un uomo semplice dotato di ciò che solo pochi hanno“. L’obiettivo era raccontare la “parte più umana e meno conosciuta” di quello che oggi è indubbiamente l’uomo d’affari spagnolo più noto nel mondo, nonché il più ricco di Spagna secondo la rivista Forbes.

La serie sul fondatore di Zara avrebbe rappresentato la punta di diamante della produzione originale Amazon in lingua spagnola: recentemente lo streamer ha ampliato notevolmente gli investimenti in Spagna con serie come El Internado: Las Cumbres, di cui sono appena iniziate le riprese della seconda stagione, 3 Caminos, la serie con Jean Reno prossima al debutto Un Asunto Privado e La Templanza, il feuilleton appena sbarcato sulla piattaforma in tutto il mondo.