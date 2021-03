La trama de La Fuggitiva sta già incuriosendo i fan e il pubblico di Rai1 che si ritrova spesso davanti ai promo della nuova fiction con Vittoria Puccini. Una donna in fuga, costretta a lasciare suo figlio per scappare lontano ma da cosa e da chi? La polizia le sta alle calcagna anche se qualcuno sembra pronto a tenderle la mano. Sarà proprio questo il ruolo di quella che abbiamo conosciuto come la moglie di Ciro di Marzio in Gomorra, Pina Turco, che da lunedì 5 aprile sarà al centro di questo nuovo e intricato giallo al femminile.

La fiction mozzafiato piena di azione, composta da quattro puntate, diretta da Carlo Carlei e prodotta dalla Compagnia Leone Cinematografica Srl in collaborazione con Rai Fiction, unirà a Vittoria Puccini e Pina Turco anche Gianni Rosato, nei panni di Goran, Alan Cappelli Goetz in quelli di Franz, Eugenio Mastrandrea e, tra gli altri, anche Gilles Rocca.

"A volte l'unica salvezza è scappare"

La trama de La Fuggitiva è spiegata la storia di Arianna, una donna mite e felicemente sposata con Fabrizio, assessore all’urbanistica di un piccolo comune nel torinese, che viene sconvolta dalla morte di quest’ultimo. Non solo il marito è morto ma la polizia sembra essere pronta a mettere lei in cella per questo delutto e così l’unico modo che ha per dimostrare la sua innocenza e scoprire chi l’ha incastrata, è quello di fuggire. A quel punto entra in scena anche un’altra figura misteriosa, la presunta amante di Fabrizio. Davvero è la gelosia il movente del delitto?

Al fianco di Arianna si schiererà un giornalista, Marcello, interpretato da Eugenio Mastrandrea, ma il pubblico avrà modo di conoscere anche il passato della protagonista, il momento in cui la famiglia di Arianna è stata sterminata durante una rapina in villa finita male. Dieci anni dopo la ragazza ricomparì con un gruppo di profughi scampati alla guerra in Bosnia e poi fu adottata dal migliore amico del padre l’avvocato e ora Senatore Feola. Sarà in quei dieci anni la chiave di lettura di questo mistero?