Purtroppo è nel suo momento di massima circolazione un nuovo SMS per pacco in sospeso da IPS a cui molti stanno credendo ma che risulta essere l’ennesimo tentativo di truffa in questo 2021 da poco cominciato. Il messaggio a firma del fantomatico servizio International Parcel Service sta irretendo numerose vittime, magari in attesa da tempo di qualche spedizione e per questo motivo ancora più vulnerabili al raggiro.

Il messaggio truffa in circolazione ha le sembianze di quello presente nell’immagine di apertura articolo. In effetti l’SMS per pacco in sospeso da IPS, nella forma, assomiglia molto a quello di altri corrieri, in particolare provenienti dal servizio rinomato e autorevole UBS (che cerca di imitare). Per questo motivo, quanto riportato nel testo decisamente inganna maggiormente e potrebbe essere ritenuto veritiero. La nota include un codice tracciamento, anche esso farlocco. L’invito è quello di visitare un sito nel quale dovrebbero essere confermati alcuni dati per lo sblocco della spedizione. Le informazioni richieste saranno in realtà quelle relative ai dati di accesso bancari, chiaro segnale di trovarsi di fronte ad una trappola vera e propria.

Come già detto stanno incappando nel nuovo SMS riferito al finto passo in sospeso da IPS. Non sono rari i casi in cui pacchi internazionali destinati a consumatori italiani siano davvero fermi in qualche dogana, motivo per cui a molti le comunicazioni di questo genere non sembrano affatto anomale. Resta un dato di fatto che il messaggio del servizio IPS ossia International Parcel Service sia falso e truffaldino. Chi lo riceverà farà bene a cancellarlo immediatamente e mai e poi mai visitare i link in basso contenuti. La campagna di smishing, senza dubbio, prende vita da una minaccia già raccontata sulle pagine di OM nei giorni scorsi, Anche in quel caso, sempre la comunicazione di una spedizione sospesa ma via mail, celava la distribuzione di un virus ad ignare vittime. Meglio mantenere alta la guardia dunque, soprattutto in questo momento.