Nulla di fatto. L’assemblea di Lega, dopo aver decretato DAZN vincitore dei diritti TV della Serie A per il prossimo triennio 2021-2024 (ecco di quanto potrebbe aumentare l’abbonamento mensile), si è riunita per l’assegnazione del pacchetto 2 relativo alla messa in onda di tre partite in co-esclusiva, ma ha risposto a Sky con un secco ‘no’. I presidenti di club a non aver votato a favore dell’emittente satellitare di Santa Giulia sono i soliti sette, ovvero Juventus, Inter, Napoli, Lazio, Fiorentina, Atalanta e Verona.

Le restanti tredici squadre, quali Roma, Milan, Bologna, Cagliari, Crotone, Genoa, Sampdoria, Sassuolo, Benevento, Spezia, Torino, Udinese e Parma, sarebbero state d’accordo per il piccolo rilancio di Sky aumentando la proposta (di quasi il 20% rispetto alla precedente) dai 70 milioni iniziali fino agli 87,5 milioni di euro per le prossime tre stagioni suddivise nel seguente modo: 75 milioni (il primo anno), 87,5 milioni (il secondo anno) e 100 milioni (il terzo anno). Malgrado i 13 voti favorevoli, la fumata bianca non è stata raggiunta (ne occorrono 14). Anche la seconda partita di Lega decreterà il vincitore ai tempi supplementari: per quanto ne sappiamo adesso, Sky non trasmetterà la Serie A.

Qualora Sky non dovesse aggiudicarsi il secondo pacchetto per la trasmissione dei tre match in condivisione con DAZN (a cui sono state assegnate le 10 partite in esclusiva), chi sarebbero le contendenti alla conquista dello scettro? Secondo gli ultimi rumors giunti dal quotidiano ‘La Gazzetta dello Sport’, a giocarsi quest’ultima sfida sono Mediaset, Amazon e Discovery. L’obiettivo è quello di ottenere una proposta molto più ricca dei 100 milioni di euro offerti per il pacchetto 2. Addirittura la stessa DAZN, detentrice delle partite in esclusiva, ha tenuto in considerazione i 100 milioni come valore delle tre gare in co-esclusiva. Infatti, degli 840 milioni di euro messi sul piatto, 740 sono per le sette partite in esclusiva assoluta. Insomma, si tratta di un’occasione che sicuramente Mediaset su tutte prenderà in considerazione, specialmente si prospetterà la possibilità di una gara in chiaro. Non ci resta che attendere gli ulteriori sviluppi della vicenda.