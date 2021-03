Si registrano davvero dei seri problemi Instagram in questo martedì 30 marzo. In particolar modo l’app social non funziona proprio a monte per un discreto numero di utenti che non riescono neanche ad aprire la piattaforma da app. Le anomalie sono dunque particolarmente vistose e non possono certo essere sottovalutate.

Le difficoltà attuali sono ben messe in evidenza dal servizio Downdetector che, al momento di questa pubblicazione, conta diverse centinaia di segnalazioni di disservizi. I problemi Instagram di questi minuti interessano sia l’app Android del social che quella per iPhone, senza alcuna discriminante. Al contrario, l’accesso alla piattaforma social da web non sta subendo rallentamenti né manifesta altre tipologie di bug.

Per fortuna, oltre i problemi Instagram di questa giornata, non si registrano contemporaneamente anche quelli relativi agli altri strumenti social di proprietà di Mark Zuckerberg. Sempre per ora e fino a prova contraria, le anomalie non hanno investito anche Facebook, WhatsApp ma neppure Messenger. Naturalmente la situazione è in continua evoluzione e potrebbe cambiare da un momento all’altro nei prossimi minuti. Questo primo approfondimento verrà aggiornato con ogni novità relativa al down odierno, non appena disponibile.

Aggiornamento 16:30 – Le segnalazioni di problemi Instagram stanno continuando. Le difficoltà sembrano essere maggiori in questi minuti con un primo picco di testimonianze negative di oltre 2000 utenti (sempre secondo le rivelazioni di Downdetector).

Aggiornamento 16:45 – La curva delle anomalie continua a crescere vertiginosamente. I problemi Instagram sembrano ancora una volta relegati solo all’app del social ma neanche per tutti gli utenti collegati. Non si tratta di una difficoltà legata tuttavia al sistema operativo di riferimento, sebbene non siano giunti chiarimenti da parte dello staff del social a spiegare quale sia il vero status del servizio. Purtroppo, per il momento, a nulla valgono i ripetuti tentativi di accesso per gli utenti, l’app non si avvia in nessun modo.