I concerti di Zucchero all’Arena di Verona in programma per quest’anno sono stati posticipati. Slittano quindi le 14 date-evento in programma all’anfiteatro scaligero, a causa del perdurare della situazione di emergenza dovuta al Coronavirus e dell’impossibilità di svolgimento dei concerti di grande portata.

Slittano gli eventi attesi nei palasport e negli stadi, slittando anche quelli in programma nelle arene all’aperto per questa primavera: è il caso dei 14 spettacoli di Zucchero all’Arena di Verona che non si terranno secondo il calendario già annunciato.

I concerti di Zucchero all’Arena di Verona verranno tutti recuperati il prossimo anno, nel 2022, secondo il nuovo calendario in corso di definizione che verrà comunicato entro il 7 aprile.

“A seguito dell’ulteriore inasprimento delle misure di contrasto della pandemia e delle nuove restrizioni imposte dalle Autorità, vista la necessità di assicurare in ogni caso le più ampie condizioni di sicurezza a tutela dei lavoratori e del pubblico e considerati i divieti, anche internazionali, già in vigore rispetto agli spostamenti tra Stati, regioni e province, Friends & Partners, in accordo con Arena di Verona Srl, comunica che i 14 show di Zucchero Fornaciari, previsti all’Arena di Verona a partire dal 23 aprile 2021 sono rinviati. Gli spettacoli verranno riprogrammati”, la comunicazione di Friends & Partners, organizzatore dei concerti.

Per le nuove date bisognerà attendere ancora qualche giorno. I biglietti già acquistati rimarranno validi per ii rispettivi nuovi appuntamenti.

Il tour di Zucchero all’Arena di Verona si sarebbe dovuto tenere nel 2020, tra i mesi di settembre e di ottobre. I concerti sono stati riprogrammati poi alla primavera 2021 e avrebbero dovuto riportare Zucchero sul palco dell’anfiteatro scaligero dal 23 aprile all’8 maggio.

Viene comunicato adesso che il calendario qui sotto verrà nuovamente ripensato e i concerti riprogrammati.

I concerti di Zucchero all’Arena di Verona (2021)

23 APRILE 2021 (recupero data del 22 settembre 2020)

24 APRILE 2021 (recupero data del 23 settembre 2020)

25 APRILE 2021 (recupero data del 24 settembre 2020)

27 APRILE 2021 (recupero data del 25 settembre 2020)

28 APRILE 2021 (recupero data del 26 settembre 2020)

29 APRILE 2021 (recupero data del 27 settembre 2020)

30 APRILE 2021 (recupero data del 29 settembre 2020)

1 MAGGIO 2021 (recupero data del 30 settembre 2020)

2 MAGGIO 2021 (recupero data dell’1 ottobre 2020)

4 MAGGIO 2021 (recupero data del 2 ottobre 2020)

5 MAGGIO 2021 (recupero data del 3 ottobre 2020)

6 MAGGIO 2021 (recupero data del 4 ottobre 2020)

7 MAGGIO 2021 (recupero data del 6 ottobre 2020)

8 MAGGIO 2021 (recupero data del 7 ottobre 2020)