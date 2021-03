Ci sono problemi Vodafone nella giornata di oggi 30 marzo, principalmente nelle città di Milano, Modena, Catania, Roma, Torino, Parma, Genoa, Bologna e Napoli. I disturbi sono associati alla connessione Internet mobile, ma a dar fastidio sembrerebbe essere anche la linea fissa (almeno stando alle prime indicazioni). Come si può apprendere su ‘downdetector.it‘, che ha raccoglie le segnalazioni di guasto provenienti da tutta Italia per quanto concerne i principali fornitori di servizi, i problemi Vodafone di oggi 30 marzo fanno da coda a quelli che si sono fatti registrare, a più riprese, ogni due giorni, per almeno tre occasioni (24, 26 e 28 marzo).

Non si può parlare propriamente di un vero e proprio down in quanto le segnalazioni non sono comunque tantissime, e non ci sono picchi significativi che lascerebbero pensare ad un disguido tecnico importante. In ogni caso, capiamo bene il fastidio di quegli utenti che sono alle prese con i problemi Vodafoni nella giornata di oggi 30 marzo, che speriamo possano essere risolti nel più breve tempo possibile dai tecnici al servizio del gestore rosso.

Dal canto nostro, se siete tra quelli che stanno sperimentando tali disturbi, vi consigliamo di contattare l’assistenza clienti per far presente il disservizio, così che possano mettere al corrente chi di dovere del guasto in corso, per poter correre ai ripari a giro stretto.

AGGIORNAMENTO 11.46: la situazione non accenna a migliorare, specialmente per quanto riguarda la linea fissa voce e dati con fibra FTTH, che sembra la componente più colpita dei problemi Vodafone di oggi 30 marzo. Gli utenti segnalano di star incontrando qualche difficoltà anche nel contattare il gestore rosso per far presente il disservizio (probabilmente per l’elevato traffico in entrata). Speriamo di potervi dare buone notizie nel più breve tempo possibile, restando a disposizione nel caso voleste farci qualche domanda.