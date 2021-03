Netflix ha rilasciato il trailer di Tenebre e Ossa, serie fantasty basata sui romanzi bestseller di Leigh Bardugo e ambientata nell’universo di Grisha. Composta da otto episodi, lo show è nel catalogo dei titoli di aprile 2021: la data di debutto è fissata al 23 aprile.

La storia di Tenebre e Ossa, il cui titolo originale è Shadow and Bone, è ambientata in un mondo dilaniato dalla guerra in cui la modesta soldatessa Alina Starkov, una ragazza orfana, ha scoperto di avere un potere straordinario che potrebbe essere la chiave per liberare il suo paese. Con la mostruosa minaccia dell’Ombra che incombe, Alina viene strappata da tutto ciò conosce per essere addestrata all’interno di un esercito d’élite di soldati magici noto come Grisha. Mentre a fatica accetta il suo potere e lotta per affinarlo, Alina scopre che alleati e nemici possono essere la stessa cosa e che nulla in questo mondo complicato è quello che sembra. Ci sono forze pericolose in gioco, tra cui un gruppo di carismatici criminali, e ci vorrà più della magia per sopravvivere.

Prodotta dalla stessa compagnia di Stranger Things, 21 Laps Entertainment, la serie è interpretata da Jessie Mei Li (nei panni di Alina Starkov), Archie Renaux (Malyen Oretsev), Freddy Carter (Kaz Brekker), Amita Suman (Inej), Kit Young (Jesper Fahey) ) e Ben Barnes (nei panni del generale Kirigan).

La serie letteraria del Grishaverse è composta da una duologia (Sei di corvi e Il regno corrotto) e una trilogia (Tenebre e ossa, Assedio e tempesta, e un inedito Ruin and Rising, in uscita nel corso del 2021). Esiste anche una duologia incentrata sul personaggio di Nikolai, anche questa inedita in Italia.

Ecco il trailer di Tenebre e Ossa in versione originale: