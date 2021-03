Oltre a quelli aprprezzatissimi e già annunciati di April e Lexie, potrebbero esserci altri ritorni importanti nei prossimi episodi di Grey’s Anatomy 17, per ovvie ragioni ancora non rivelati.

In una stagione che ha già richiamato in scena Patrick Dempsey, TR Knight e da ultime le interpreti di April e Lexie Sarah Drew e Chyler Leigh, c’è stato anche l’ennesimo lutto per la serie – stavolta la vittima è stata lo specializzando italoamericano Andrew DeLuca – ma questa seconda parte di stagione dovrebbe portare un po’ di leggerezza in un racconto appesantito dalla pandemia e dal focus sui disturbi mentali. A farsi carico dello scopo di alleggerire la trama, le guest star chiamate a rivestire i loro storici ruoli in quella che – finora – sembrava potesse essere l’ultima stagione del medical drama (ora il rinnovo sembra molto più probabile dopo la firma del nuovo contratto della showrunner Krista Vernoff con ABC Signature).

Se nei prossimi episodi saranno le annunciate apparizioni delle interpreti di April e Lexie i momenti più attesi dal pubblico storico della serie, diversi rumors suggeriscono che potrebbero non essere le ultime a rimettere piede in Grey’s Anatomy.

L’attrice Camilla Luddington, ospite di The Kelly Clarkson Show la scorsa settimana, ha lasciato intendere che le sorprese non finiscono con April e Lexie e potrebbero esserci nuovi ritorni inattesi nel corso della stagione.

Questa stagione, come sapranno i fan che la stanno guardando, è stata selvaggia, perché abbiamo riavuto McDreamy nel primo episodio… Nel promuovere lo show dico sempre di continuare a guardarlo dal vivo perché abbiamo così tanti folli e inaspettati ritorni di persone che non immagineresti. Ed è già stato annunciato anche che Sarah Drew torna ad interpretare April Kepner. Abbiamo molte sorprese in questa stagione.