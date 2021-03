Il rapporto tra gli smartphone Huawei e l’app Facebook è sempre stato abbastanza complicato, come si può percepire anche attraverso un nostro recente approfondimento in merito al bug della riproduzione dei video. Grazie all’approfondimento di oggi, però, proveremo a concentrarci sulle strade da seguire per risparmiare batteria con questi device. In effetti, ci sono istruzioni utili per limitare i consumi coi device del colosso cinese, almeno stando a quanto ho avuto modo di raccogliere oggi 30 marzo.

Come risparmiare batteria di un Huawei usando l’app Facebook

Quali sono le informazioni da prendere in esame per provare ad aumentare la durata della batteria di un dispositivo Huawei, nel momento in cui si utilizza l’app Facebook? Analizzando i canali social sui quali è possibile ottenere riscontri dal produttore, effettivamente mi sono imbattuto in un feedback che potrebbe aiutare il pubblico ad affrontare meglio situazioni del genere. Vedere per credere le istruzioni che potete trovare qui di seguito sull’argomento:

“Ti suggeriamo di verificare se la funzione di avvio automatico potrebbe essere stata attivata per l’app. Per evitare che l’app scarichi la batteria all’avvio automatico, apri Impostazioni, cerca Avvio app e accedi, quindi disattiva Gestisci automaticamente per l’app in questione. Puoi impostare Avvio automatico, Avvio secondario o Esegui in background in base alle tue esigenze“.

Insomma, in attesa di eventuali aggiornamenti dedicato all’app Facebook o ai singoli smartphone Huawei, utili spesso e volentieri per migliorare anche consumi e batteria, al momento occorre prendere come punto di riferimento le informazioni che ho raccolto per i nostri lettori oggi 30 marzo. Del resto, l’argomento è da sempre molto caldo, se non altro perché quella trattata stamane è una delle app più pesante in termini di consumi. Staremo a vedere se la situazione cambierà una volta seguite le istruzioni riportate in questo frangente.