Leonardo non si ferma e il pubblico italiano continuerà a seguire le avventure e i misteri legati alla figura dell’artista toscano anche martedì prossimo, il 6 aprile, quando due nuovi episodi ci racconteranno il dietro le quinte, un po’ romanzato, de L’Ultima Cena e la Gioconda, il primo nato alla corte degli Sforza e il secondo a Firenze, ma cos’altro succederà nella serie? Le anticipazioni del penultimo appuntamento con la serie rivelano che il personaggio riceverà la commissione di un’opera importante, quella dell’Ultima cena.

Dopo la morte della moglie di Ludovico Sforza, il protagonista lavorerà su un affresco presso il refettorio di Santa Maria delle Grazie mentre l’oscurità continuerà a prevalere su di lui spingendolo a fare i conti con la propria anima sempre più tormentata. Leonardo da Vinci sperimenterà una nuova tecnica artistica e affronterà le conseguenze delle sue decisioni.

Nel secondo episodio di Leonardo del 6 aprile, invece, Da Vinci tornerà a Firenze dopo i suoi anni nel Ducato di Milano, e prenderà posto a Firenze, dove riceverà nuove commissioni. Le travagliate vicende personali e professionali lo spingeranno a rinunciare ad imporre le sue scelte e le sue idee ma un incontro sbloccherà la sua crisi creativa. Adesso toccherà a lui ritrarre Lisa Gherardini, conosciuta come la Gioconda.

Ecco il promo della puntata di questa sera di Leonardo:

La solitudine impostagli da bambino, una volta adulto, diventa un’esigenza: la condizione indispensabile per inseguire e soddisfare la sua curiosità.

Non perdete i nuovi episodi di #Leonardo STASERA #30marzo alle 21.25 su #Rai1 e @RaiPlay pic.twitter.com/TC0hZiVsEX — Rai1 (@RaiUno) March 30, 2021

Dall’altro lato, anche la sua vita privata non andrà meglio visto che ad un certo punto proverà a riallacciare i rapporti con l’amica Caterina e così accetterà una nuova commissione in quel di Imola. Leonardo tornerà in onda questa sera proprio con il suo periodo milanese in cui si ritroverà ad occuparsi delle esigenze di Ludovico il Moro tra nuove conoscenze, a cominciare dal presunto amante Salaì, e finendo al suo nuovo incontro con Caterina. Cosa ne sarà della sua vita e cosa scopriremo delle sue opere?