Il catalogo delle serie tv su Netflix ad aprile 2021 è ricco di novità: tra produzioni italiane e internazionali, anche in questo mese primaverile la piattaforma di streaming non delude i suo abbonati, che troveranno pane per i loro denti. Scopriamo i titoli delle serie tv su Netflix ad aprile 2021 più attesi.

Si comincia con il 1° aprile. Nel giorno del Pesce d’aprile esce la seconda stagione di Prank Encounters, programma umoristico presentato da Gaten Matarazzo (Stranger Things). L’attore introduce una serie di spaventose candid camera in cui persone comuni si ritrovano protagoniste: scherzi da brivido che metteranno a dura prova i loro nervi.

Il 2 aprile è la volta di un’anteprima per il pubblico italiano: arriva The Serpent, serie britannica che racconta la storia vera dello spietato killer Charles Sobhraj. Nel corso degli anni Settanta adesca i turisti lungo la “rotta hippie” nell’Asia meridionale e poi li uccide. Tahar Rahim è il protagonista, al suo fianco Jenna-Louise Coleman delle serie Victoria e Doctor Who.

Il 7 aprile segnaliamo Snabba Cash, serie seguito della trilogia cinematografica nordica uscita negli anni 2010. Dopo gli eventi dei film, questa produzione segue le vicende di una nuova protagonista, disposta a tutto pur di racimolare soldi, anche usando metodi illegali. Ambiziosa donna d’affari, Leyla finisce per stringere una pericolosa alleanza con un affascinante gangster che la trascinerà nel suo mondo criminale.

Il 14 aprile spazio alla commedia con Papà non mettermi in imbarazzo. Jamie Foxx è il protagonista di questa divertente serie tv nei panni di un padre single e libertino, costretto a diventare “adulto” quando si ritrova la figlia adolescente sotto il suo stesso tetto. Non sarà una convivenza pacifica.

Il 21 aprile, Netflix propone nel suo catalogo la produzione italiana Zero, un racconto di amicizia e solidarietà. Omar è un ragazzo di colore nato a Milano ed è abituato a sentirsi invisibile agli occhi degli altri. Tutto cambia quando incontra un gruppo di amici intenzionati a salvare il proprio quartiere. A quel punto, Omar capisce che essere invisibili può diventare il suo superpotere.

Concludiamo con Tenebre e Ossa, in arrivo il 23 aprile. Si tratta dell’adattamento televisivo della trilogia scritta da Leigh Bardugo e ambientata nel mondo dei Grisha. La protagonista è la giovane Alina, soldatessa, un’orfana adolescente che cresce a Ravka, un mondo fantastico ispirato dalla Russia degli zar. Dotata di un potere straordinario, che potrebbe cambiare il destino del suo paese, dilaniato dalla guerra, Alina non sa che forze oscure cospirano contro di lei.