A meno di un mese dal debutto di The Handmaid’s Tale 4, in arrivo su Hulu il 28 aprile e su TimVision in Italia il giorno dopo, trapelano le prime immagini ufficiali della nuova stagione del thriller distopico tratto dai romanzi di Margaret Atwood.

In The Handmaid’s Tale 4 il tentativo di ribellione di June e delle sue compagne alla dittatura di Gilead prosegue con una fuga rocambolesca destinata, però, a finire molto presto, come testimoniano le prime immagini promozionali diffuse da Hulu insieme al trailer e alle trame dei primi tre episodi, scritti da Bruce Miller.



















Le trame degli episodi 1, 2 e 3 di The Handmaid’s Tale 4 non depongono a favore del tentativo di scappare da zia Lydia e dalla loro condizione di ancelle, anche se l’impresa di June riesce a valicare i confini dello stato dittaroriale di Gilead.

Ecco il trailer della nuova stagione e le sinossi dei primi tre episodi di The Handmaid’s Tale 4, che saranno resi disponibili in streaming su TimVision il 29 aprile, quasi in contemporanea col debutto internazionale.

4×01 – Pigs

In fuga dopo la fine della stagione 3, una June ferita e le ancelle fuggitive trovano rifugio in una fattoria, dove una quattordicenne sposa guarisce June. June ripristina il suo ruolo di leader femminile. A Gilead, un Lawrence imprigionato cerca di evitare una condanna a morte e zia Lydia vacilla per la perdita di 86 bambini su Angels’ Flight. I combattivi Waterford, in custodia a Toronto, vengono a conoscenza dell’impresa di June.

4×02 – Nightshade

June trama vendetta verso le Jezebels locali, prima che lei e le Ancelle pianifichino di lasciare la fattoria per il prossimo rifugio. A Toronto, Moira affronta le conseguenze delle scelte di June e Serena e Fred sono uniti da un miracolo.

4×03 – The Crossing