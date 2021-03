In questa anomala stagione televisiva segnata da ritardi ed emergenze per le produzioni audiovisive Lauren Graham ha lasciato Lo Straordinario Mondo di Zoey 2 già nel primo episodio: il suo personaggio esce di scena con un trasferimento per motivi di lavoro e la ragione è dettata tanto dagli altri impegni dell’attrice, quanto dall’emergenza Covid che l’ha costretta a tagliare drasticamente il suo apporto alla serie.

Lauren Graham avrebbe dovuto interpretare diversi episodi de Lo Straordinario Mondo di Zoey 2, ma a causa di un contatto con un positivo al Covid ha dovuto rinunciarvi: nelle due settimane che aveva a disposizione per girare la seconda stagione della comedy, è finita in quarantena, costringendo gli sceneggiatori a riscrivere alcune delle sue scene e tagliarne molte altre.

Il risultato è che la Graham, tra il tempo trascorso in isolamento e la preparazione per la nuova serie disney Stoffa da Campioni – Cambio di Gioco (The Mighty Ducks: Game Changers), ha dovuto rinunciare a Lo Straordinario Mondo di Zoey 2, apparendo solo nel primo episodio della stagione: l’attrice ha messo in scena la partenza della sua Joan, che lascia gli Stati Uniti alla volta di Singapore cedendo il suo posto di lavoro alla protagonista Zoey Clarke (Jane Levy).

Intervistata da TvInsider per la nuova serie Stoffa da Campioni, che ha debuttato il 26 marzo su Disney+, la Graham ha spiegato perché Lo Straordinario Mondo di Zoey 2 l’ha vista in scena per un solo episodio, ma ha anche auspicato un ritorno nella serie, definendo estremamente divertente l’interpretazione del suo persoanaggio.

Il piano era che avrei dovuto fare quattro o sei episodi di Zoey. E poi qualcuno vicino a me, che sta bene, è risultato positivo e ho dovuto mettermi in quarantena, di nuovo, a metà stagione. Erano 14 giorni destinati alle riprese di Zoey. È stato davvero triste perché anche nell’episodio che ho fatto, hanno dovuto tagliare la maggior parte delle mie scene perché avevo solo un pomeriggio. Ma il piano originariamente era quello di fare di più e spero di fare di più in futuro.

L’attrice ha ribadito durante al talk Live with Kelly and Ryan il dispiacere di aver lasciato Lo Straordinario Mondo di Zoey 2 e l’intenzione di riprendere a ballare e cantare nei panni di Joan “se tutto va bene, in un’altra stagione, in un momento diverso“.

Se il seguito de Lo Straordinario Mondo di Zoey 2 spingerà NBC ad un rinnovo della serie, la Graham potrebbe rientrare nella terza stagione. Inoltre l’attrice sta scrivendo due libri ed ha auspicato di tornare a lavorare con la creatrice di Gilmore Girls Amy Sherman Palladino, magari proprio a partire da un soggetto scritto di proprio pugno.