Un nuovo evento odierno dovrebbe cinfermare il lancio del primo pieghevole Xiaomi Mi Mix Fold. Dopo il keynote della giornata di ieri in cui è stato presentato lo Xiaomi Mi 11 Pro , Mi 11 Ultra , Mi 11 Lite 5G e ancora la nuova Xiaomi Mi Band 6, ci sarebbe spazio per il nuovo hardware ancora più innovativo e atteso da diverso tempo.

L’evento dedicato partirà alle ore 19:30 cinesi, quando dalle nostre parti saranno trascorse le 14:30. La certezza dell’uscita di uno smartphone Xiaomi pieghevole giunge dalla condivisione di materiale stampa con protagonista proprio il dispositivo innovativo. Il cartellone pubblicitario sarebbe quello visibile al termine dell’articolo che, seppur non in alta definizione, rende bene l’idea di quanto potrebbe essere reso ufficiale solo tra poche ore.

Il pieghevole Xiaomi Mi Mix Fold avrebbe un design abbastanza simile a quello del Samsung Galaxy Fold e Fold 2 e non a quello del Huawei Mate X. Avrebbe dunque un grosso display interno con chiusura verso l’interno e un pannello eterno più ridotto e su un solo lato del telefono (quando chiuso). Il poster pubblicitario ci restituisce già un’informazione puntuale proprio sullo schermo principale che dovrebbe avere 8.01 pollici di diagonale, risoluzione 2K visualizzazione a 1.2 miliardi di colori. Un altra specifica messa in evidenza sempre dal materiale promozionale messo in evidenza è la presenza di del processore Qualcomm Snapdragon 888 sotto la scocca del dispositivo foldable.

Lo smartphoen pieghevole Xiaomi è tanto atteso per un motivo molto valido: dal dispositivo non si attende una grande rivoluzione psicologica rispetto ai modelli concorrenti Samsung e Huawei. Piuttosto, nella tipica filosofia del brand cinese, ci si aspetta che il modello possa costare decisamente in meno rispetto agli esemplari visti fino a questo momento. Per gli europei e dunque anche gli italiani, ad esempio, ci si attende che il device abbia un valore commerciale ben sotto i 1000 euro. Se così dovesse essere, non ci sono particolari dubbi sul fatto che le relative vendite potrebbero schizzare alle stelle.