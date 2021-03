Il Carlo di The Crown 5 non ha ancora ufficialmente un volto, ma c’è sicuramente un candidato in pole position. Se poi a fare il suo nome è l’interprete che dovrebbe cedegli il testimone, evidentemente la scelta è stata fatta.

L’annuncio ufficiale non c’è ancora stato, ma il nuovo Carlo di The Crown 5 potrebbe essere Dominic West: a confermare le voci circolate già qualche mese fa intorno al possibile ingresso dell’attore di The Affair nel period drama di Netflix è quello che sembra a tutti gli effetti uno spoiler involontario da parte di Josh O’Connor.

L’attore che ha intepretato l’erede al trono d’Inghilterra nelle stagioni 3 e 4 e che dovrà cedere il passo ad un nuovo Carlo di The Crown 5 ha fatto il suo nome in un’intervista a GQ, indicando West come l’attore che gli succederà nel prossimo capitolo del pluripremiato period drama, nei panni del primogenito di Elisabetta in età più matura.

Quando gli è stato chiesto cosa prova all’idea di lasciare spazio ad un altro interprete di Carlo in The Crown 5, O’Connor ha inavvertitamente annunciato a tutti ciò che normalmente spetterebbe alla produzione fare, ovvero il nome di uno dei protagonisti della prossima stagione della serie. O’Connor è sollevato all’idea di potersi dedicare ad altri progetti e di lasciare il peso di un ruolo così importante nelle mani di un altro attore, che identifica in West, appunto.

Mi è stato chiesto in passato e ho detto che è fantastico che non debba più interpretarlo, il che a volte implica che non mi sia piaciuto. Invece l’ho adorato. Ma il motivo per cui volevo essere un attore è interpretare persone diverse. Interpretare quel personaggio mi ha portato molta gioia. Ma è bello lasciarlo e dire: “Fantastico. Ora lo lascio a Dominic West.

Il nome di Dominic West come prescelto per il Carlo di The Crown 5 era balzato agli onori delle cronache lo scorso ottobre, ma non confermato ufficialmente a differenza di quelli di Imelda Staunton (la Regina Elisabetta), Lesley Manville (sua sorella, la Principessa Margaret), Jonathan Pryce (il principe consorte Filippo) ed Elizabeth Debicki (Diana Spencer). Inoltre, il fatto che l’attore sia stato scritturato anche per la nuova serie del creatore di Peaky Blinders sembrava mettere in forse la sua partecipazione a The Crown. Ora, però, quella del giovane O’Connor, recentemente premiato col Golden Globe proprio per la sua interpretazione nella serie, sembra a tutti gli effetti l’investitura del nuovo Carlo di The Crown 5.