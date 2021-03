Tutti i possessori di smartwatch e amanti del marchio Apple non possono assolutamente farsi scappare la fantastica offerta di oggi, martedì 30 marzo, relativa ad Apple Watch Series 3, che cala di prezzo al minimo storico su Amazon a 219 euro nella variante con cassa in grigio siderale da 42mm (per polsi da 140‑210 mm) e cinturino sport nero. Andiamo a vedere insieme le caratteristiche ed i dettagli tecnici del wearable della famosa mela morsicata.

L’Apple Watch Series 3 presenta interessanti e diverse novità sotto la scocca. É dotato di un processore S3 dual‑core in grado di garantire un’esperienza utente velocizzata del 70%, così come l’utilizzo di Siri (assistente personale di Apple). Come già accennato ad inizio articolo, l’orologio intelligente sfoggia un fondo in materiale composito, una cassa in alluminio grigio siderale ed un cinturino sport color nero. Il dispositivo presenta un display retina OLED di seconda generazione e in vetro Ion-X rinforzato con Force Touch (1000 nit e 312×390 pixel). Dotato di sensori GPS e GLONASS e del nuovo chip wireless Apple W2, destinato alla connessione tramite Wi-Fi (802.11b/g/n a 2,4GHz) e Bluetooth 4.2, l’indossabile assicura una maggiore rapidità nella trasmissione dei dati e bassi consumi. Con il modello GPS Cellular si ha la possibilità di rispondere a chiamate e messaggi direttamente dall’orologio.

A bordo dell’indossabile è presente anche il nuovo altimetro barometrico, ideale per le app relative agli sport di montagna. Lo spazio di archiviazione ha una capacità di 8GB e una batteria con un’autonomia garantita fino a 18 ore di utilizzo. L’Apple Watch Series 3 include anche sensori come cardiofrequenzimetro ottico, accelerometro, giroscopio e sensore di luce ambientale. Inoltre, questo bellissimo smartwatch è resistente all’acqua fino a 50 metri di profondità e supporta watchOS 6. Con watchOS si ha la possibilità di accedere a tutte le nuove funzioni del sistema operativo, come il trend dei livelli di attività, l’app monitoraggio del ciclo mestruale, l’app Rumore per proteggere la salute del vostro udito, l’App Store sempre a portata di polso, l’accesso a musica, podcast e audiolibri (anche in streaming) e tanto altro ancora. Questo modello richiede iPhone 6s o versione successiva con iOS 14 o successivo. Solo oggi in super offerta su Amazon al costo super conveniente di 219 euro, venduto e spedito dall’azienda di commercio elettronico statunitense con consegna gratuita e senza costi aggiuntivi.