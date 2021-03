La folle serie televisiva dedicata alla coppia più stravagante dell’universo sta per tornare: il nuovo trailer di Rick and Morty 5 pubblicato da Adult Swim annuncia che la prossima stagione è in arrivo sulla tv americana il 20 giugno (e successivamente in Italia su Netflix) con nuovi nuovi episodi della serie animata più chiacchierata degli ultimi anni.

In Rick and Morty 5 lo scienziato pazzo Rick e il suo fedele compagno d’avventure Morty torneranno a vagare nello spazio tra pianeti inesplorati, dimensioni parallele e alieni dai poteri improbabili per riprendere le assurde vicende che hanno accompagnato i telespettatori fino a maggio 2020, quando si è conclusa la quarta stagione.

Durante la realizzazione di Rick and Morty 5 lo scorso anno Dan Harmon, uno dei creatori della serie noto anche per aver realizzato la spassosissima Community, aveva già rassicurato i fan riguardo ai possibili ritardi causati dalla pandemia, sostenendo che la produzione della serie non è mai andata avanti in modo così spedito grazie al lavoro da remoto. E in effetti l’intervallo tra la quarta e la quinta stagione è durato poco più di un anno.

Siamo stati più puntuali e precisi di quanto non siamo mai stati prima. In un certo senso, sei obbligato a concentrarti di più sull’intero processo quando non ti trovi più in ufficio. Tutti sono chiamati a mandare avanti questa colonia d’api da remoto, quindi il miele viene prodotto in maniera più consistente. Per noi, sta funzionando.

L’esordio delle nuove puntate di Rick and Morty 5 segnerà anche un nuovo evento, il Rick and Morty Day, in cui gli autori e i produttori della serie regaleranno agli appassionati nuovi contenuti speciali, tra cui anticipazioni esclusive e materiale dal dietro le quinte. In occasione della première della nuova stagione dello show, gli spettatori potranno accedere questi contenuti sia in televisione che in digitale attraverso i social media. Uno di questi è stato anticipato dallo stesso Harmon quando ha rivelato che, in Rick and Morty 5, Morty avrà una relazione con un altro personaggio femminile che non è la sua compagna di classe Jessica. Nel frattempo, gli autori sono già al lavoro sulla settima stagione.