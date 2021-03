Dopo un’intera stagione trascorsa nel tentativo di capire chi fosse l’assassino all’interno della famiglia Lazcano, il finale di Che Fine Ha Fatto Sara? apre uno scenario completamente diverso che rimette in discussione tutto quanto visto nei 10 episodi della prima stagione. Si tratta di un cliffhanger chiaramente proteso ad anticipare la seconda stagione, di cui Netflix ha mostrato già il trailer e annunciato la data d’uscita, il 19 maggio.

Il finale di Che Fine Ha Fatto Sara? dà infatti appuntamento alla seconda stagione per scoprire cosa voglia dire per l’intera storia l’ultima scioccante scoperta del protagonista Alex Guzman, impegnato in un piano di vendetta nei confronti della famiglia Lazcano per individuare il responsabile del sabotaggio che ha ucciso la sorella durante un parasailing 18 anni prima. Morte per cui ha pagato lo stesso Alex finendo in carcere incastrato dai potenti proprietari di casinò di Città del Messico.

Nelle ultime scene del finale di Che Fine Ha Fatto Sara?, il fratello della vittima scopre in un intercapedine di casa un nuovo diario della sorella, dal quale si evince chiaramente che la giovane era affetta da un disturbo mentale e che aveva una predisposizione all’autolesionismo, con pensieri suicidi. I desideri di morte di Sara – personaggio che l’intera serie aveva contribuito a descrivere come più misterioso di quanto sembrasse – sono accompagnati nel diario dall’indicazione di una tomba, disegnata nel giardino di casa: in quello stesso punto Alex troverà uno scheletro. È quello di Sara o di una sua vittima? Nel contempo un flashback mostra Sara mentre cerca di divincolarsi da una persona che le stringe le mani al collo e in un’ambientazione che sembra la stessa il patriarca dei Lazcano punta la pistola contro un ignoto, presumibilmente l’aggressore della ragazza.

Il finale di Che Fine Ha Fatto Sara? ha dato una prima parziale risposta alla domanda che dà il titolo alla serie nella versione originale (Quien Matò a Sara?, Who Killed Sara?), individuando in Elroy l’esecutore del sabotaggio del paracadute e in Mariana la mandante del delitto, con il movente di eliminare la ragazza e il bambino che portava in grembo, figlio del marito Cesar. Ma dopo questa rivelazione la serie apre un capitolo nuovo che riguarda il mistero dell’identità di Sara.

Il trailer trasmesso subito dopo il finale di Che Fine Ha Fatto Sara? mostra immagini dalla collocazione temporale incerta: Sara era certamente in cura presso uno psichiatra in un centro di igiene mentale e Alex chiede al suo medico chi fosse in realtà sua sorella, rischiando di scoprire cose che potrebbero cambiare per sempre il ricordo che ha di lei. Il promo mostra anche un rapporto complesso tra Sara e la sua amica Marifer, apparsa nella prima stagione come colei che fornisce ad Alex le prove dello sfruttamento della prostituzione che avviene nel casinò dei Lazcano, e rivelatasi – solo per il pubblico e non per il protagonista – “Diana cacciatrice“, ovvero l’informatore segreto che cerca di pilotare le indagini di Alex. Il rapporto tra le due ragazze nasconde molte più verit di quante siano emerse finora.

Il finale di Che Fine Ha Fatto Sara? potrebbe voler dire diverse cose: la prima teoria è che Alex non sapesse del malessere psicologico della sorella e che tutto ciò che si vede nel trailer della seconda stagione sia avvenuto prima della sua effettiva morte a Valle de Bravo. L’altra teoria è che la ragazza non sia morta dopo l’incidente in barca, ma successivamente in altre circostanze (in effetti il suo decesso viene annunciato ad Alex ma non viene mostrato un funerale della ragazza, sebbene vi sia una lapide a suo nome), come suggerirebbe il flashback sotto la pioggia. Resta da capire di chi è il cadavere ritrovato nel giardino, mentre sembra improbabile la teoria che la ragazza sia ancora viva, visto che nel trailer Alex continua a dichiarare di dover scoprire chi sia l’assassino della sorella.

Le risposte arriveranno con la seconda stagione del thriller messicano, disponibile su Netflix dal 19 maggio.