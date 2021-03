Il finale di NCIS 18 potrebbe rivelarsi l’ennesimo addio ad un personaggio più o meno storico della serie. E in una stagione che ha ucciso due personaggi ricorrenti nel giro di pochi episodi, non sarebbe una sorpresa perderne un altro.

A suscitare il dubbio che il finale di NCIS 18 possa far fuori un altro veterano della serie – dopo gli omicidi di Breena Palmer ed Emily Fornell, oltre alla partenza di Jack Sloan – è una foto trapelata dal set durante le riprese dell’ultimo episodio di questa strana stagione, che ha scontato i problemi di produzione relativi alle norme anti-Covid e che sarà più breve delle precedenti.

Il membro del cast Wilmer Valderrama, impegnato a girare il finale di NCIS 18, ha pubblicato una foto su Instagram della squadra dell’NCIS al completo, in piedi, uno accanto all’altro: tutti appaiono, sorridenti, in abiti da cerimonia scuri. Il gruppo sta partecipando a un funerale? E visto che l’unico grande assente è l’ex medico legale del team Ducky (David McCallum), il funerale è il suo?

I dubbi su una potenziale nuova perdita nel finale di NCIS 18, ormai alle porte nella programmazione americana, hanno preso a circolare dopo la pubblicazione della foto di Walderrama, accompagnata dalla didascalia: “A proposito di formazioni di partenza… siamo in dirittura d’arrivo per il nostro finale di stagione… (è tutto quello che posso dire) #NCIS“.

L’ipotesi più accreditata è che il finale di NCIS 18 possa vedere l’uscita di scena definitiva di David McCallum dopo che l’attore, ora 87enne, ha rimodulato il suo contratto per apparire solo raramente nella serie: da quando Ducky ha lasciato il suo ruolo di medico legale all’assistente Jimmy Palmer (Brian Dietzen) nella stagione 16, è rimasto in funzione come consulente storico del team, ma si è visto interagire sempre meno con gli altri personaggi. Il suo è uno dei pochi volti storici rimasti nella serie insieme all’agente veterano Leroy Gibbs (Mark Harmon) e all’agente Timothy McGee (Sean Murray), tutti presenti dalla prima stagione. Gli sceneggiatori sono riusciti ad inserirlo nel 400° episodio della serie che è andato in onda proprio in questa stagione, ma con la pandemia in corso è diventato ancor più difficile provare a garantire una presenza di Ducky in scena.

C’è anche da dire che quello di Walderrama potrebbe non essere uno spoiler del finale di NCIS 18, visto che solitamente agli attori non è consentito diffondere immagini rivelatrici né anticipazioni dettagliate. L’episodio n. 16 che chiude la stagione sarà in onda negli Stati Uniti il 25 maggio.

In Italia NCIS 18 debutta in chiaro il 9 aprile insieme al nuovo thriller Clarice su Rai2.