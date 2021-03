Antonello Venditti contro i no-vax in diretta Facebook: per rispondere a tutti i follower che hanno criticato la sua scelta di vaccinarsi il cantautore romano non ha di certo fatto ricorso a una sviolinata.

Antonello Venditti si è vaccinato con l’AstraZeneca

Nella giornata di ieri Antonello Venditti ha documentato il suo ritorno dalla Nuvola di Fuksas, a Roma, allestita a centro vaccinale nella quale ha ricevuto la sua dose del vaccino AstraZeneca. “Vaccino proletario”, scherza il cantautore per sottolineare i costi tutt’altro che onerosi del farmaco. Nel frattempo, inevitabilmente, arrivavano le pesanti critiche dai commentatori no-vax che lo accusavano di “piegarsi al sistema” e di essere un venduto.

Per questo Antonello Venditti è andato in live per la seconda volta dopo la cena: “Pensate, ho fatto il vaccino e sono riuscito a mangiare”. A questo giro però il cantautore ha risposto alle rosicate dei no-vax che mentre parlava seguitavano ad accusarlo e a tormentarlo. “Questo è bullismo, è mobbing“, ha detto il cantautore con un sorriso sornione.

Antonello Venditti contro i no-vax

“Purtroppo per voi non sono ancora morto”, ha aggiunto per replicare a tutti i commentatori che parlavano di morti da vaccino e non smettevano di fare dell’insano terrorismo sulla sua pagina. Si sa, del resto, che gli antivaccinisti sono soliti agire in massa dopo un reclutamento virtuale avvenuto nelle chat private e nei social.

Dopo aver snocciolato battute sulla tinta che usa per i capelli e sulla sua età, con la precisazione di non aver saltato alcuna fila, ha definito “co***oni” tutti coloro che lo hanno accusato di essersi venduto all’agenzia del farmaco. “Io chiamo l’AstraZeneca, mi faccio dare i soldi e li do in beneficenza per coloro che sono morti per il Covid”, ha affermato l’artista.

Tra una stoccata e l’altra il cantautore ha rassicurato i suoi fan dicendo di stare bene, ma la replica di Antonello Venditti contro i no-vax è continuata fino all’alba.