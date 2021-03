Bisogna registrare anche oggi 30 marzo fastidiosi problemi Twitch in fase di accesso e login per il pubblico italiano, come del resto ho avuto modo di riportarvi domenica scorsa con un altro articolo a tema. Difficile dire, almeno per ora, se ci sia una sorta di correlazione tra gli eventi, se non altro perché il disservizio di questa mattina pare sia concreto soprattutto per coloro che provano a collegarsi con connessione mobile o domestica di Wind. Attenzione, però, anche a Tiscali e Fastweb. Chiaro che, sotto questo punto di vista, ne sapremo di più nei prossimi minuti.

Alcuni riscontri sui problemi Twitch del 30 marzo

Provando a scendere maggiormente in dettagli, i problemi Twitch si palesano nel momento in cui l’utente inserisce nel sistema le proprie credenziali. Tutti i riscontri che arrivano in tempo reale da Down Detector evidenziano che il disservizio da un lato ha preso piede attorno alle 9.30 di questo martedì, mentre dall’altro pare colpire per qualche strana ragione l’utenza collegata alla suddetta compagnia telefonica. Ne sapremo di più nel corso della mattinata, come sempre avviene in questi casi.

La situazione è singolare, perché le anomalie trapelate questa mattina coinvolgono diversi operatori che, in passato, spesso e volentieri hanno fatto trapelare impennate di lamentele “allineate” con le rispettive utenze. Ecco perché quest’oggi occorre fare attenzione non solo ai problemi Twitch, che in ogni caso non mi inducono a parlare di down secondo quanto ho avuto modo di raccogliere fino a questo momento, ma anche a brand come Wind, Tiscali e Fastweb.

In attesa di capirci qualcosina di più coi problemi Twitch, comunque limitati, sentitevi liberi di commentare il nostro articolo di oggi qualora vi appoggiate alle connessioni di Wind, Fastweb e Tiscali. Solo così avremo le idee più chiare su quello che sta avvenendo in Italia questo martedì.