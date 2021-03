American Gods cancellato: la Starz ha deciso sul futuro della serie tv, scegliendo di non rinnovarla. Così, dopo tre stagioni, il viaggio di Shadow si conclude, ma il network lascia la porta aperta all’eventualità di realizzare una serie evento (come accaduto con Twin Peaks su Showtime), oppure un film conclusivo.

“Tutti in casa Starz sono grati al cast e alla troupe, e ai nostri partner di Fremantle che hanno dato vita alla storia dell’autore e produttore esecutivo Neil Gaiman, una storia che parla del clima culturale del nostro paese”, ha detto un portavoce della rete in una dichiarazione scritta.

Il dramma fantasy, basato sull’omonimo romanzo di Neil Gaiman del 2001, ha fatto il suo debutto televisivo nel 2017. Accolto con consensi positivi, ben presto ha avuto a che fare con diverse tensioni dietro le quinte che hanno portato sconvolgimenti al team artistico e creativo. Dapprima gli showrunner Michael Green e Bryan Fuller hanno lasciato la serie, secondo quanto riferito, per differenze creative con la rete. Poi, gli attori Gillian Anderson e Kristin Chenoweth hanno abbandonato il cast.

Nonostante le perdite così enormi, come il genio di Fuller, noto per avere realizzato Hannibal, American Gods ha comunque proseguito la sua messa in onda. Nel corso delle riprese della seconda stagione si sono verificati nuovi scontri che hanno portato il nuovo regista, Jesse Alexander, a lasciare il timone della serie dopo alcune discussioni con Gaiman. Per questo motivo, il debutto della seconda stagione è slittato al 2019.

Nel marzo 2019, la Starz ha annunciato che Shield Charles sarebbe stato il nuovo showrunner della terza stagione. Contemporaneamente, il cast ha perso altri due attori, Orlando Jones e Mousa Kraish, non senza lasciare dietro una nuova scia di polemiche. Jones aveva infatti lamentato il clima “tossico” sul set, critiche su cui anche il protagonista Ricky Whittle era d’accordo.

American Gods cancellato: ai fan mancherà la serie tv? Intanto, il pubblico italiano potrà consolarsi con le prime tre stagioni disponibili sulla piattaforma Prime Video.