Il Samsung Galaxy S20 Fan Edition ha fatto la storia recente del colosso di Seul, tant’è che il produttore asiatico starebbe per lanciarne una nuova versione LTE con processore Snapdragon 865 (destinato probabilmente a quei mercati in cui il modello 5G non è previsto). Il Samsung Galaxy S21 Fan Edition non è in discussione, verrà certamente lanciato (non dovrebbe nemmeno passare troppo tempo prima di vederlo disponibile). Come riportato dal portale ‘galaxyclub.nl‘, il dispositivo potrebbe colorarsi di un’inedita nuance cromatica verde chiaro, che si collocherebbe accanto alle colorazioni già note (bianco, grigio e viola), sempre che vengano confermate al momento della presentazione (ancora non sappiamo per quand’è prevista).

La fonte ha anche riportato che il Samsung Galaxy S21 Fan Edition monterà una fotocamera frontale da 32MP, probabilmente la stessa che già equipaggiata i Samsung Galaxy A52 e A72 (due medio-gamma di cui abbiamo sentito molto parlare). Non sono stati diffusi altri dettagli sulla scheda tecnica del Samsung Galaxy S21 Fan Edition, che dovrebbe comunque confermarsi come un dispositivo su cui vale la pena investire i propri soldi. Per il Samsung Galaxy S20 Fan Edition è stato così, salvo qualche piccolo contrattempo che però si concede anche agli smartphone migliori (ricordiamo, ad esempio, il disguido del touchscreen con i tocchi fantasma e quelli a stento riconosciuti dal display, che ha dato per un po’ filo da torcere ad alcuni proprietari).

Speriamo che il colosso di Seul alzi anche di più l’asticella con il Samsung Galaxy S21 Fan Edition, proseguendo sulla buona traccia del modello precedente, molto apprezzato per le prestazioni offerte e per il gradevole design sfoggiato (oltre che il prezzo davvero competitivo). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.