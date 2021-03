Oggi 29 marzo ha visto la luce la nuova Xiaomi Mi Band 5 grazie ad un evento di lancio del brand cinese in cui sono stati presentati diversi device, in primis il top di gamma Mi 11 Ultra. Già è noto il prezzo del fitness tracker e il periodo di uscita dello stesso nelle prossime settimane per gli amanti del fitness e del benessere personale.

Principali differenze con Band 5

La prima cosa che risalta immediatamente agli occhi è che la nuova Xiaomi Mi Band 6 ha un display più esteso di quello del predecessore. Siamo in effetti al cospetto di un pannello AMOLED Touch Full Screen da 1.56”, tanto più con risoluzione cristallina di 326PPI. L’ampiezza finale è di circa il 50% in più rispetto alla precedente versione. Nella sua principale funzione di tracker per le sessioni di allenamento, va detto che le tipologie di esercizio monitorate sono addirittura il doppio rispetto al modello dell’anno scorso e arrivano al numero di 30. Sono annoverati la zumba, la street dance ma anche numerosi sport indoor.

La versione global della Xiaomi Mi Band 6, dunque anche quella che arriverà nel nostro paese, funzionerà anche da saturimetro e dunque provvederà all misurazione SpO2 (a differenza della Band 5 giunta dalle nostre parti), oltre che garantire il monitoraggio della frequenza cardiaca, i livelli di stress e i cicli del sonno. Una grave mancanza è invece rappresentata dall’assenza del supporto NFC per pagamenti con il fitness tracker che, ancora una volta, dovremmo vedere solo sulla variante asiatica del prodotto. Tra le altre specifiche c’è l’autonomia di circa 14 giorni e la resistenza all’acqua fino a 50 metri.

Il prezzo in Italia

la Xiaomi Mi Band 5 arriverà in Italia non prima della fine di aprile. Sarà possibile acquistarla su Amazon come sul Mi Store e presso altri rivenditori. Il costo al pubblico sarà pari a 49,90, dunque ad una decina di euro in più rispetto alla Band 5. Le colorazioni a disposizione saranno sei.