Nel corso di un’intervista rilasciata ad Apple Music 1, Elton John lo ha confermato: è tutto vero. La notizia ha raggiunto il web nelle scorse ore e potrebbe davvero fare la differenza nel repertorio musicale internazionale, così come in classifica: una collaborazione tra Elton John e i Metallica non è utopia.

Lo apprendiamo dalle parole di Elton John che, durante un collegamento con Apple Music 1, racconta di aver registrato nuova musica con i Metallica. La natura della collaborazione non è nota. Potrebbe trattarsi di un vero e proprio duetto oppure di una collaborazione puramente musicale, senza che le voci si uniscano in un solo brano. Nulla è dato sapere al momento sull’ipotetico featuring di Elton John con i Metallica ma lecito è iniziare a sognarlo.

“Ho appena registrato una cosa con i Metallica”, le parole di Elton John nell’intervista. L’artista ha spiegato anche quando è accaduto tutto ciò: durante il primo lockdown dovuto al Coronavirus. L’ispirazione è dunque arrivata nel momento in cui il Covid-19 ha impedito a tutti di uscire, costringendo in casa anche gli artisti più apprezzati del mondo che ne hanno approfittato per prevedere folle collaborazioni.

Lo è senza dubio quella tra Elton John e i Metallica ma non è l’unica nel computer dell’artista. “Ultimamente ho lavorato con i Gorillaz e con altri”, ha aggiunto, precisando di non aver lavorato a nulla di nuovo per quel che riguarda sul suo repertorio ma di essersi aperto a nuove collaborazioni internazionali che potrebbero uscire molto presto. “Non ho lavorato a niente di mio ma ho fatto cose fantastiche con i miei colleghi artisti”, le parole di Elton John sui featuring già registrati.

Elton John non ha mai fatto mistero di conoscere e di apprezzare i Metallica. L’artista britannico conosce molto bene il fondatore del gruppo, Lars Ulrich: i due sono amici di vecchia data.