Un duetto di Fedez e Orietta Berti potrebbe davvero arrivare prima dell’estate. L’annuncio a Che Tempo Che Fa, nella puntata in onda ieri sera, domenica 28 marzo.

Ospite del programma di Fabio Fazio con Francesca Michielin, Fedez ha sorpreso tutti con una comunicazione a sorpresa. Un duetto di Fedez e Orietta Berti potrebbe essere in programma: il rapper infatti ha parlato di un incontro previsto in studio entro la fine di questa settimana, venerdì per l’esattezza.

Orietta Berti, in collegamento da casa, ha confermato quanto emerso dalle parole di Fedez ma il duetto non è ancora sicuro. Al momento i due faranno un incontro conoscitivo per testare le rispettive voci. Nulla è ancora detto ma il risultato potrebbe sorprenderli positivamente e portarli verso un featuring estivo.

“Dobbiamo fare un incontro, sentire alcune canzoni, vedere se le nostre voci vanno bene insieme. Sennò ci beviamo un bel bicchiere di lambrusco e ci diamo appuntamento alla prossima volta”, le parole di Orietta Berti che a Sanremo 2021 era in gara contro – tra gli altri – proprio Fedez, in coppia con Francesca Michielin.

E chissà che l’idea non sia nata proprio nella cittadina ligure!

“Venerdì ho un appuntamento in studio con Orietta (Berti, ndr). Questo non significa che faremo qualcosa insieme. Per me si tratta sempre di vedere cosa ne esce, quando si va in studio si prova, si fa una jam session e capiamo cosa ne esce”, la precisazione di Fedez, da poco papà della secondogenita Vittoria, avuta dalla moglie Chiara Ferragni. Ma la paternità dell’artista non è l’oggetto principale della chiacchierata a Che Tempo Che Fa, come invece lo è sui social dei Ferragnez.

Con la performance sulle note del brano sanremese Chiamami Per Nome, il focus dell’ospitata è l’ipotetico duetto tra Fedez e Orietta Berti, oggetto di discussione in studio proprio in questi giorni.